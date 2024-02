Sensacja w Ekstraklasie? Po tych słowach wielu popuka się w czoło

Śląsk Wrocław przezimował przerwę między rozgrywkami ligowymi jako lider z trzema punktami przewagi nad drugą Jagiellonią Białystok. Spora w tym zasługa Erika Exposito, który w 19 meczach strzelił 14 goli i jest liderem klasyfikacji strzelców ekstraklasy. Śląsk nie pozostał też bierny podczas zimowego okna transferowego, bo sprowadził m.in. Tommaso Guercio z Interu Mediolan, Alena Mustaficia z Odense czy Lewuisa Penę z Rayo Zuliano. Czy te starania ostatecznie zakończą się mistrzostwem Polski?

Były reprezentant Polski wskazuje nieoczywistego bohatera na wiosnę. "Może wystrzeli?"

Łukasz Surma rozmawiał z "Super Expressem" przed startem rundy wiosennej ekstraklasy. Rekordzista ligi pod względem występów (559 meczów) zwrócił uwagę na to, jak ważną postacią w Śląsku jest Exposito. - Nigdy bym nie przypuszczał, że on może być liderem ekipy. W poprzednich sezonach wykańczał akcje, strzelał bramki, ale po prostu był leniwy, jeśli chodzi o grę w defensywie, o pomoc kolegom za plecami. Bycie w środku zespołu pozwala na inne spojrzenie, i na takie właśnie strzały w dziesiątkę. Z reguły oczy wszystkich skupione są na napastnikach, którzy strzelają bramki - powiedział.

Były gracz Ruchu Chorzów wskazał też nieoczywistego gracza, który może być bohaterem wiosny w lidze. - Lubię piłkarzy potrafiących scalić zespół, jego grę defensywną i ofensywną. Może wreszcie wystrzeli w Rakowie Władysław Koczerhin? To jest zawodnik z ogromnym potencjałem - wskazuje Surma. Koczergin trafił do Rakowa w marcu 2022 roku bez kwoty odstępnego z Zorii Ługańsk. Od tego czasu zagrał 82 mecze dla Rakowa we wszystkich rozgrywkach, w których strzelił 18 goli i zanotował osiem asyst.

A kto może zaskoczyć na wiosnę poza graczem Rakowa? - Petr Schwarz w Śląsku na pewno potrafi grać dużo lepiej, niż jesienią. Liczę, że w końcu zaaklimatyzuje się w Lubinie i zagra na miarę swych możliwości Damian Dąbrowski jako libero - tłumaczy pięciokrotny reprezentant Polski.

W pierwszym meczu rundy wiosennej ekstraklasy, który rozpocznie się w piątek 9 lutego o godz. 18:00 naprzeciw siebie staną Stal Mielec oraz Puszcza Niepołomice. O godz. 20:30 z kolei rozpocznie się mecz między Ruchem Chorzów a Legią Warszawa. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na żywo z meczu Ruch - Legia w Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.