Haaland gotów na sensacyjny transfer! Media: City już mu nie wystarcza

Wydawało się, że Erling Haaland jest murowanym faworytem do sięgnięcia po nagrodę dla najlepszego piłkarza na gali FIFA The Best. Norweg w poprzednim sezonie był w doskonałej dyspozycji. Rozegrał łącznie 53 mecze, w których strzelił 52 gole. Z Manchesterem City sięgnął po mistrzostwo i Puchar Anglii, a także Ligę Mistrzów. Ostatecznie statuetkę otrzymał jednak Leo Messi.

Erling Haaland planuje transfer do Realu Madryt. Wszystko przez galę FIFA The Best

Okazuje się, że wyniki gali mogą mieć duży wpływ na przyszłość Haalanda. Jak informuje "AS", napastnik rozważa transfer do Realu Madryt. "W środowisku Haalanda pojawiła się potrzeba przenosin do klubu takiego jak Real Madryt, aby zyskać jeszcze więcej uwagi" - czytamy. Dziennikarze dodają wprost, że w tym zespole Norweg miałby większe szanse na sięgnięcie po trofeum FIFA The Best.

Hiszpanie przypominają jednak, że głównym celem transferowym Realu jest Kylian Mbappe. Ostateczną decyzję Francuza powinniśmy poznań w ciągu najbliższych tygodni. Jeśli gwiazda PSG zdecyduje się pozostać w Paryżu, nastąpi zwrot w stronę Norwega. Dziennikarze przypominają, że w jego kontrakcie znajduje się klauzula dla zagranicznych klubów, która umożliwia zakup zawodnika za około 100 milionów euro. Źródło nie wyklucza również pozyskania przez Real obydwu piłkarzy.

"AS" wspomina także, że Haaland mógł trafić do Realu Madryt już w 2022 roku. Jednak obecność Karima Benzemy oraz potencjalny transfer Kyliana Mbappe spowodowały, że zdecydował się na przenosiny do Manchesteru City. Z kolei dziennikarz Josep Pedrelol zapewnia, że kontakt między obiema strona nadal jest aktywny.

W bieżącym sezonie Erling Haaland rozegrał 22 mecze, w których strzelił 19 goli. Manchester City po 20. kolejkach zajmuje trzecie miejsce w tabeli Premier League z dorobkiem 43 punktów.