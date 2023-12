Był wielką gwiazdą ekstraklasy. Żegnają go bez żalu

Dante Stipica przyszedł do Pogoni Szczecin latem 2019 r. i od razu wywalczył sobie miejsce w podstawowym składzie. Szybko stał się gwiazdą nie tylko zespołu, ale i całej ligi, w sezonie 2020/21 dostał nagrodę dla najlepszego bramkarza sezonu. Potem nie było już tak dobrze.

REKLAMA

Zobacz wideo Adamek: Już bawię się sportem. Jestem spełniony

Dante Stipica podpadł w Pogoni Szczecin. Zimą będzie mógł odejść

Już w poprzednich rozgrywkach dosyć niespodziewanie Chorwat kilkukrotnie usiadł na ławce rezerwowych. A w tym sezonie jego sytuacja jeszcze bardziej się skomplikowała. W sierpniu doznał urazu, który według jego relacji w mediach społecznościowych o mało nie doprowadził go do kalectwa. Jednak później pojawiły się doniesienia, że kontuzja nie była tak poważna, a bramkarz nie grał tylko dlatego, że zgłaszał niedyspozycję. W dodatku jego wpis został źle odebrany przez sztab szkoleniowy. Z tego powodu pod koniec sierpnia ogłoszono, że został przesunięty do drugiej drużyny.

Wygląda na to, że pobyt Stipicy w Szczecinie niebawem dobiegnie końca. Szef pionu sportowego Dariusz Adamczuk zdradził, że klub zgodził się na odejście bramkarza. - Dostał zielone światło w poszukiwaniu nowego klubu. Myślę, że zimowe okno transferowe pozwoli mu taki klub znaleźć i dalej grać w najwyższej klasie rozgrywkowej. Obojętnie w jakim kraju, bo na pewno go na to stać - powiedział w rozmowie z oficjalną stroną Pogoni.

Dante Stipica opuści Pogoń Szczecin. Pójdą mu na rękę?

Wydaje się, że 32-latek nie powinien mieć problemów ze znalezieniem nowego pracodawcy. Pozostaje pytanie, czy w tych okolicznościach jego obecny klub zgodzi się puścić go za darmo. Umowa zawodnika obowiązuje do końca czerwca 2026 r. i jeśli nie zostanie rozwiązana, Pogoń będzie mogła oczekiwać przynajmniej symbolicznej sumy odstępnego.

Dante Stipica rozegrał 142 mecze w barwach Pogoni Szczecin. 51 z nich zakończył z czystym kontem, w pozostałych przepuścił 143 bramki. Po raz ostatni wystąpił 30 lipca w spotkaniu z Widzewem Łódź (2:1).