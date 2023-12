Oficjalnie: Legia ogłasza pierwszy zimowy transfer. "Prezent"

Legia Warszawa fatalnie spisuje się w ostatnich tygodniach. Nie dość, że została wyeliminowana z Pucharu Polski przez Koronę Kielce, to regularnie traci również punkty w ekstraklasie. I choć w niedzielę pewnie pokonała na własnym stadionie Cracovię, to trzy dni później krakowski zespół niespodziewanie zrewanżował się i tym razem on wygrał 2:0. Aby wzmocnić kadrę, władze Legii dopinają właśnie pierwszy zimowy transfer.

Oficjalnie: Legia Warszawa dopina pierwszy zimowy transfer. Absolutny hit z Japonii

W czwartek wieczorem Legia Warszawa zamieściła w mediach społecznościowych tajemniczy wpis, który wywołał niemałą konsternację wśród kibiców. "W tym roku pierwszy prezent będzie z... Japonii. Bądźcie czujni jutro rano" - napisano. W piątek tuż po godzinie 8:00 oficjalnie ogłoszono, że pierwszym zimowym wzmocnieniem klubu będzie 26-letni Ryoya Morishita, który po pozytywnym przejściu testów medycznych zostanie w styczniu wypożyczony na rok z opcją pierwokupu.

- Szukaliśmy zawodnika, który rozszerzy wariantowość wyboru w pierwszej, a zwłaszcza w drugiej linii. Ryoya da nam możliwości na trzech pozycjach: prawym i lewym wahadle oraz 'dziesiątce'. Azjatyckich piłkarzy z tego regionu wyróżnia pracowitość, szybkość, dyscyplina taktyczna i drybling - powiedział dyrektor sportowy Legii Jacek Zieliński, cytowany przez Legia.com.

- Japoński rynek obserwowaliśmy od półtora roku i może się okazać, że transfer będzie przełomem w kwestii pozyskiwania zawodników z tego kraju. Cieszę się, że jest przeprowadzany tak szybko, tuż po zakończeniu rundy. Będziemy bardzo zdeterminowani, żeby wiosną poprawić naszą pozycję w lidze i kontynuować dobre występy na arenie międzynarodowej, gdzie awansowaliśmy do fazy pucharowej po siedmiu latach - dodał.

Występujący głównie na pozycji prawego wahadłowego zawodnik rozegrał łącznie w japońskiej J1 League 120 meczów, w których strzelił osiem goli. Od stycznia 2021 roku reprezentuje barwy zespołu Nagoya Grampus, do którego trafił z Sagana Tosu. 15 czerwca zadebiutował za to w drużynie narodowej w spotkaniu z Salwadorem (6:0), rozgrywając 90 minut. Powołano go też na najbliższe zgrupowanie kadry.