Gwiazda Legii rozchwytywana. Dyrektor zdradził kwoty

1,5 mln euro - tyle w lutym 2020 r. Legia Warszawa zapłaciła za Bartosza Slisza. To była rekordowa kwota w skali ekstraklasy, a sam transfer był bardzo zaskakujący. Mało kto spodziewał się bowiem, że Slisz opuści Zagłębie Lubin, pozostając w polskiej lidze.

O ile na początku pomocnik był w Warszawie krytykowany, o tyle ostatnio stał się liderem Legii. Slisz wyróżniał się nie tylko w ekstraklasie, ale też w europejskich pucharach, czym zapracował na powołanie do reprezentacji Polski.

Slisza do kadry powołał jeszcze Fernando Santos, który dał legioniście zagrać w meczu towarzyskim z Niemcami (1:0). Michał Probierz postawił na Slisza w eliminacyjnych spotkaniach z Wyspami Owczymi (2:0), Mołdawią (1:1) i Czechami (1:1) oraz towarzyskim meczu z Łotwą (2:0).

Dynamiczny rozwój Slisza przyspieszył spekulacje dotyczące jego przyszłości i potencjalnego transferu do silniejszej ligi. Zwłaszcza że umowa zawodnika kończy się w grudniu 2024 r. Chociaż Legia podjęła już rozmowy z piłkarzem i jego otoczeniem w sprawie przedłużenia kontraktu, to na razie postępów nie widać.

- Wiosna w pucharach z Bartoszem Sliszem na pokładzie? Zobaczymy. Może troszkę się podziać w tym zimowym okienku transferowym. Na pewno są jakieś zapytania i zainteresowanie co do mojej osoby. Na ten moment jednak nie odpowiem czy odejdę z Legii, bo sam tego nie wiem. Jestem w dobrej sytuacji, bo jeśli zostanę, to fajnie będzie zagrać w 1/16 Ligi Konferencji Europy i mam nadzieję, że jeszcze dalej. Zobaczymy, co przyniesie przyszłość, też jestem tego ciekaw - mówił Slisz po meczu z AZ Alkmaar (2:0) w Lidze Konferencji Europy.

Legia odrzucała oferty za Slisza

Slisz nie zamknął tematu transferu w zimowym okienku transferowym, ale wydaje się, że inny pomysł na zawodnika ma dyrektor sportowy Legii - Jacek Zieliński. Ten dał temu wyraz w wywiadzie udzielonym portalowi sport.tvp.pl.

- Chcielibyśmy go zatrzymać pod względem sportowym, choć biorę pod uwagę długość umowy. Jednocześnie propozycje na poziomie 2-2,5 miliona euro już odrzucałem. Równie dobrze może się nam opłacić, by był z nami i pomagał w walce o trofea - powiedział Zieliński.

- Tak, mógłby wtedy odejść za darmo, ale jego wkład w sukcesy mógłby de facto spłacić wspomniane oferty. Mówiłem już Bartkowi o takiej opcji. Rozmawiamy od roku o przedłużeniu umowy, bo to też pozwoliłoby na lepszą sprzedaż. Cały czas te dyskusje trwają, choć mowa o zawodniku, który myśli o zmianie ligi, bo chciałby się sprawdzić w lepszych rozgrywkach - dodał.

Do tej pory Slisz rozegrał w Legii 165 meczów, strzelił pięć goli, miał 11 asyst. Z klubem wywalczył dwa mistrzostwa kraju, Puchar Polski oraz Superpuchar.