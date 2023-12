Piłkarze Realu Madryt znów to zrobili! Po raz trzeci w tym sezonie w rozgrywkach La Ligi zdobyli zwycięską bramkę w doliczonym czasie gry. Najpierw w meczu u siebie z Getafe (Bellingham na 2:1 w 95. minucie), potem w wyjazdowym, hitowym starciu z Barceloną (Bellingham w 92. minucie na 2:1), a w czwartkowy wieczór zwyciężyli na wyjeździe z Deportivo Alaves 1:0 po trafieniu Lucasa Vazqueza w 92. minucie.

Trudno jednak nie dodać, że piłkarze Deportivo Alaves przegrali na własne życzenie z Realem Madryt. Gospodarze od 54. minuty grali w dziesiątkę po czerwonej kartce dla Nacho Fernandeza. Mimo przewagi liczebnej nie kwapili się z większymi atakami, wyglądali na zadowolonych, że mogą zdobyć punkt. - Mam wrażenie, że w przewadze grają nawet jeszcze bardziej asekuracyjnie - słusznie zauważył komentator Canal+Sport.

Być może dlatego, gdy Real Madryt zdobył zwycięską bramkę, z taką wściekłością i furią zareagował Luis Garcia, 51-letni szkoleniowiec Deportivo Alaves. Całkowicie stracił on panowanie nad sobą. Zaczął głośno krzyczeć, kopnął lodówkę z napojami, szarpnął jednego z członków sztabu szkoleniowego, zdjął kurtkę, rzucił nią o ziemię. Po chwili zdjął czapkę, która również wylądowała na ziemi. Następnie Luis Garcia usiadł na ławce i wydawało się, że się uspokoi. Nic bardziej mylnego. Zaczął z wściekłością bujać się na krześle, tupać nogami i cały czas krzyczał.

Jego zachowanie było komentowane w zagranicznych mediach. - Historyczne załamanie trenera Alaves. Jego zachowanie przy linii bocznej trafiło na pierwsze strony gazet - pisał "Clutchpoints" - Luis Garcia wpadł w wielki szał. Można powiedzieć, że nie zrobił nic, by nie ukryć swojej frustracji. Nie mógł on powstrzymać emocji - dodał "Sportsbrief".

Garcia zdenerwowany był też na konferencji prasowej.

- Dzisiejszy dzień nie może być bardziej bolesny i ta porażka to wielki cios. Nie da się boleśniej przegrać i nie możemy pozwolić, aby to kiedykolwiek się powtórzyło. Każdy punkt jest dla nas jak powietrze, na wagę życia. Zagraliśmy dobry mecz przez 90 minut i musimy zdobyć punkty. Wciąż płacimy za to, że jesteśmy młodą drużyną. Zakończenie bardzo mnie złości. Nie możesz pozwolić na oddanie takiego strzału. Przy wyskoku i przegranym pojedynku tak, ale w ten sposób nie. Musimy się uczyć, naciskać i doskonalić - powiedział.

Deportivo Alaves po osiemnastu kolejkach ma 16 punktów i zajmuje dopiero szesnaste miejsce w La Lidze. Real Madryt jest liderem z 45 punktami. Tyle samo ma Girona, a siedem mniej - FC Barcelona.