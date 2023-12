A jednak! To tam będzie występować Szymański do końca sezonu

Sebastian Szymański od niespełna pół roku jest zawodnikiem Fenerbahce i z miejsca stał się jedną z największych gwiazd w nowym zespole. Jego grę doceniają też bardziej utytułowani koledzy z zespołu, jak np. Edin Dżeko. - Szymański uwielbia zdobywać gole z trudnych pozycji. Podoba mi się to, że jesteśmy zespołem, w którym różni gracze biorą odpowiedzialność za zdobywanie bramek - mówił Bośniak po meczu Fenerbahce - Besiktas (3:1), w którym jedną z bramek zdobył reprezentant Polski.

Szymański w 28 spotkaniach rozegranych w barwach Fenerbahce zdobył już 11 bramek i zanotował 10 asyst, co sprawia, że zwraca na niego uwagę coraz więcej czołowych klubów Europy. Na początku grudnia tureckie media poinformowały, że 24-latkiem zainteresowany jest Liverpool. Według jednego z tamtejszych portali grą Polaka oczarowany jest sam Juergen Klopp, który już miał poinstruować zarząd Liverpoolu i poprosić o transfer gracza Fenerbahce. Z doniesień dziennikarzy wynika, że minimalną kwotą, za którą Fenerbahce może sprzedać Szymańskiego, jest około 20 mln euro.

Fenerbahce nie spieszy się ze sprzedażą Sebastiana Szymańskiego

Wiele wskazuje jednak na to, że chętne kluby będą musiały poczekać z transferem Sebastiana Szymańskiego do lata przyszłego roku. Portal aksam.com.tr podkreślił, że polski pomocnik ma kontrakt do czerwca 2027 roku i władzom klubu ze Stambułu nie spieszy się ze sprzedażą zawodnika i dlatego chcą go utrzymać w klubie do czerwca 2024 roku.

Jest to o tyle zrozumiałe, że jeśli Sebastian Szymański podtrzyma obecną formę, to w kolejnych tygodniach zwiększy swoją wartość i Fenerbahce na jego transferze będzie mogło zarobić nie 20 mln euro, a np. 30 czy 40. Do tego reprezentant Polski jest ważnym elementem drużyny, która walczy o mistrzostwo Turcji.

Sebastian Szymański jedną z gwiazd derbów Stambułu

A co zaś się tyczy walki o mistrzostwo, to gdy większość Polaków będzie w niedzielę zasiadała do wigilijnej kolacji o 17:00, to wtedy Fenerbahce zmierzy się w derbach Stambułu z Galatasaray w 18. kolejce tureckiej Superligi. Oba zespoły mają po 43 punkty i zwycięzca tego meczu zakończy rok na pierwszym miejscu w tabeli. Z racji lepszego bilansu bramkowego obecnie liderem jest Fenerbahce.