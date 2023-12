Xavi przegrał zakład z Lewandowskim i spółką. Zaskakujące wieści z Barcelony

21 grudnia w Dallas zespół FC Barcelony zmierzył się w meczu towarzyskim z Club America. Ostatecznie Katalończycy przegrali 2:3, jednak do klubowej kasy i tak wpłynęło pięć milionów euro z tytułu udziału w wydarzeniu. Ostatni kwadrans meczu rozegrał Robert Lewandowski. Polak przez ten czas biegał po boisku z opaską kapitańską.

Robert Lewandowski i spółka mają dłuższe urlopy. Powodem wygrany zakład

Teraz piłkarze i sztab udali się na krótki wypoczynek. Jak donosi dziennik "Sport", urlopy potrwają do 29 grudnia. Wówczas zespół rozpocznie przygotowania do pierwszego meczu po nowym roku. Co ciekawe wypoczynek mógłby być nieco krótszy, gdyby piłkarze nie osiągnęli dobrych wyników z FC Porto i Atletico Madryt.

Według hiszpańskiej gazety Xavi obiecał piłkarzom w ramach pewnego zakładu, że jeśli pokonają Portugalczyków oraz rywali z Madrytu, będą mogli cieszyć się dzień dłuższym urlopem. Pierwotnie zakładano, że zespół ma wrócić do treningów 28 grudnia.

Co ciekawe, chwilę po wygranych z Porto i Atletico nadeszła porażka w arcyważnym meczu z Gironą. Rozważano nawet, czy nie zerwać umowy z piłkarzami. Ostatecznie jednak Xavi wywiązał się z obietnicy danej swoim graczom i ci wrócą do zajęć nieco później.

Katalończycy pierwszy mecz po świąteczno-noworocznej przerwie rozegrają 4 stycznia. Wówczas zmierzą się na wyjeździe z Las Palmas. Trzy dni później czeka ich ważny mecz w Pucharze Króla, a później powalczą w półfinale Superpucharu Hiszpanii. Relacje na żywo z tych spotkań na Sport.pl i w naszej aplikacji mobilnej.