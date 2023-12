Wielkie zmiany w Lechu. Kolejne odejście. "Rozwiązał kontrakt"

Denny Landzaat to wychowanek Ajaxu Amsterdam, gdzie rozegrał zaledwie dwa mecze. Więcej spotkań zaliczył w Feyenoordzie, Twente czy AZ Alkmaar. Grał też w angielskim Wigan, gdzie strzelił jednego z najpiękniejszych goli sezonu 2006/06.

REKLAMA

Zobacz wideo Khalidov dostał pytanie o pieniądze. "Nie mam pojęcia"

Denny Landzaat występował również w reprezentacji Holandii, gdzie w latach 2001-2008 rozegrał 38 meczów, w tym trzy na mundialu w Niemczech. Po zakończeniu kariery poszedł w trenerkę, ale pracował głównie jako asystent. Najpierw w AZ Alkmaar, potem w Feyenoordzie, Willem II Tilburg, FC Al-Taawoun, a od czerwca 2022 roku w Lechu Poznań, gdzie dołączył do sztabu szkoleniowego jako asystent trenera Johna van den Broma. Ale jego poznańska przygoda właśnie się skończyła.

"Lecha Poznań opuszcza Denny Landzaat. Dotychczasowy asystent trenera Johna van den Broma, który w niedzielę pożegnał się z Kolejorzem, rozwiązał obowiązujący do końca sezonu kontrakt" - czytamy w komunikacie.

Odejście van den Broma

John van den Brom oficjalnie pożegnał się z posadą trenera Lecha Poznań kilkanaście godzin po remisie 2:2 z Radomiakiem Radom, w którym jego zespół prowadził dwoma bramkami.

"Lech zwalnia trenera, będąc na trzecim miejscu w tabeli i w ćwierćfinale Pucharu Polski, co z pozoru może dziwić, ale była to decyzja i tak mocno odłożona w czasie, albowiem okazji oraz powodów do zmian było sporo. Zespół w zasadzie od początku sezonu gra zdecydowanie poniżej swojego potencjału. Władze klubu latem chwaliły się, że obecna kadra jest najdroższa w historii Lecha, a w rundzie jesiennej wpadka goniła wpadkę" - pisał na naszych łamach Filip Modrzejewski.