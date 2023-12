Borek przedstawił plan na Skorżę w Lechu Poznań. Zaskakujący

- Nie przypominam sobie, żeby w XXI wieku trener wchodził do Lecha z tak negatywnym elektoratem - mówił Dawid Dobrasz, który napisał o zwolnieniu Johna van den Broma jeszcze przed oficjalnym komunikatem. Mowa o Mariuszu Rumaku, który zgodnie z ustaleniami pozostanie na funkcji pierwszego trenera co najmniej do końca sezonu 2023/24. Niewykluczone, że w przypadku dobrych wyników klub przedłuży z nim umowę. W mediach zaczęły jednak pojawiać się dużo bardziej pożądane przez władze Lecha nazwiska. A wśród nich nie mogło zabraknąć Macieja Skorży.

Maciej Skorża wróci do Lecha? Borek przedstawia zaskakujący plan

- Okazuje, że [koniec - przyp. red.] nastąpił już kilka tygodni temu. Trener już właściwie był zwolniony, tylko była kwestia kandydata, a takiego nie udało się znaleźć. Lech ma wytypowanych kilku trenerów m.in. Macieja Skorżę, ale są to aktualnie trenerzy nie do wzięcia - kontynuował Dobrasz, powołując się na własne informacje. Podkreślił też, że władzom Lecha bardzo zależy na tym, by Skorża ponownie objął drużynę. Obecnie jest to jednak niemożliwe przez jego kontrakt z Urawa Red Diamonds. Ten wygasa z końcem grudnia, ale już wiadomo, że Lech nie zwiąże się ze Skorżą szybciej niż latem 2024 roku.

Głos w sprawie zamieszania w Lechu Poznań zabrał też Mateusz Borek, dziennikarz i komentator sportowy, który przekonywał, że powrót Skorży do stolicy Wielkopolski jest realny. Ale wyjawił też, że jego zadania mogą być zgoła odmienne niż przedtem.

- Przygotowują się w Poznaniu na nowe rozdanie. Na razie w tym nie może uczestniczyć Maciej Skorża, który już kilka razy dementował to, że teraz przejmuje Lecha Poznań, że chce odpocząć. Ale też to, o czym mówiliśmy w tym programie. Wydaje mi się, że nieprzypadkowo zrobił kurs dyrektora sportowego. Nie wiem, czy chce wrócić na ławkę Lecha Poznań. Natomiast nie zdziwiłbym się, (...) że za chwilę Maciej Skorża może albo z Tomaszem Rzęsą, albo w roli wiceprezesa klubu zarządzać pionem sportowym i właściwie rozpoznać należytego trenera do prowadzenia Lecha - powiedział Borek w programie "Misja Futbol" na Kanale Sportowym.

I dodał, od czego zależy decyzja 51-letniego szkoleniowca. - Maciej Skorża w dużej mierze będzie rozmawiał z rodziną, z najbliższymi i na bazie sytuacji rodzinnej będzie podejmował następną decyzję zawodową. I być może w tej koncepcji nie ma możliwości na mieszkanie w Azji - usłyszeliśmy.

Obecnie Lech Poznań znajduje się na 3. miejscu w ekstraklasie ze stratą ośmiu punktów do prowadzącego Śląska Wrocław. Drużyna nie wygrała żadnego z dwóch ostatnich spotkań. Już latem Lech stracił szansę na rywalizację w europejskich pucharach po porażce w dwumeczu ze Spartakiem Trnava (3:4). Wciąż znajduje się na liście zespołów walczących o Puchar Polski.