To największy grzech van den Broma. W Lechu mieli tego dość

– Lech jest trudnym rywalem do rozczytania. Nie jest tajemnicą, że to zespół niezwykle dobrych jednostek. Zachowując wszystkie proporcje, uważam, że Lech jest Realem Madryt polskiej ligi. Ma ogromną jakość piłkarską, sam trener Lecha nie ukrywa, że bazuje na indywidualnościach. Oglądając Lecha, często nie wiemy, co może się wydarzyć - to słowa Daniela Myśliwca po zwycięstwie Widzewa w Poznaniu (3:1). Dla "Kolejorza" była to pierwsza domowa porażka w tym sezonie, ale dołożyła kolejny argument na zmianę szkoleniowca.

REKLAMA

Zobacz wideo Bum w Polsce na nowy sport. I gigantyczne pieniądze "bez przygotowania fizycznego"

Dlaczego John van den Brom został zwolniony? Wyjaśniamy

Przytaczamy słowa szkoleniowca Widzewa, gdyż one są znamienne i obrazują największe zastrzeżenia wobec pracy Johna van den Broma od kilku miesięcy. Zespół wyglądał na nieprzygotowany pod względem taktycznym, nie poświęcano temu odpowiednio dużo czasu na treningach. W Ekstraklasie to potencjalne samobójstwo, gdyż drużynom często brakuje piłkarskiej jakości, ale pod względem organizacji gry, odpowiedniej neutralizacji przeciwnika nie mają się czego wstydzić.

Lech niczym swoich rywali nie zaskakiwał. Każdy wiedział czego spodziewać się przed meczem z poznaniakami i był na to przygotowany. Za kadencji Johna van den Broma nie przywiązywano także zbyt dużej uwagi do analizy rywala. Dominowało skupianie się na własnych atutach. Taki model pracy dziwił nawet samych zawodników, gdyż zdecydowana większość z nich w pamięci wciąż miała czasy Macieja Skorży, u którego te elementy były pieczołowicie dopracowywane. Tak w Poznaniu zagrał Widzew, co mocno kontrastowało z obrazem Lecha.

Lech zwalnia trenera, będąc na trzecim miejscu w tabeli i w ćwierćfinale Pucharu Polski, co z pozoru może dziwić, ale była to decyzja i tak mocno odłożona w czasie, albowiem okazji oraz powodów do zmian było sporo. Zespół w zasadzie od początku sezonu gra zdecydowanie poniżej swojego potencjału. Władze klubu latem chwaliły się, że obecna kadra jest najdroższa w historii Lecha, a w rundzie jesiennej wpadka goniła wpadkę. Zaczęło się od kompromitującego odpadnięcia z eliminacji Ligi Konferencji Europy ze Spartakiem Trnava. Były także historyczne porażki 0:5 z Pogonią czy roztrwonienie trzybramkowej przewagi z Jagiellonią. "Kolejorz" po 19. kolejkach ma 33 punkty - tyle samo miał w analogicznym okresie w poprzednim sezonie, ale wtedy był po fatalnym lipcu i sierpniu, a przede wszystkim łączył ligę z europejskimi pucharami, gdzie radził sobie kapitalnie, ostatecznie dochodząc do ćwierćfinału LKE. To właśnie pozytywna przeszłość i potwierdzona umiejętność wychodzenia z kryzysów pozwoliła Holendrowi tak długo zachować posadę. Zasłużył na to, ale apatia trwała już zbyt długo, co sfrustrowało również samych piłkarzy.

Poznaniaków w ostatnich miesiącach ratowały tylko momenty. Bardzo dobrą formę prezentował Kristoffer Velde: autor siedmiu goli oraz czterech asyst. Okres wysokiej dyspozycji miał Filip Marchwiński, dzięki czemu otrzymał powołanie do kadry. To indywidualności, na których bazował "Kolejorz". Nie byłoby w tym nic złego, gdyby dostrzegano, że istnieje przy tym zbudowana struktura gry: ofensywna, ale także defensywna. Lech w 19. kolejkach stracił 25 bramek. W całym poprzednim sezonie Ekstraklasy miał ich 29. John van den Brom przez półtora roku udowodnił, że umie budować piłkarzy, ale nie zbudował drużyny, która wie, jak ma funkcjonować.

Decyzja zapadła już wcześniej

Oficjalne rozstanie nastąpiło kilkanaście godzin po kolejnej wpadce "Kolejorza" w Radomiu, gdzie prowadził już 2:0, ale ostatecznie tylko zremisował i to po golu rywali w 96. minucie. Może wydawać się, że był to gwóźdź do trumny van den Broma, lecz sama decyzja o zwolnieniu nastąpiła już kilka dni wcześniej. Lech tydzień temu przegrał 0:1 z Piastem, notując drugą porażkę z rzędu na swoim stadionie przy raptem 14 tysiącach ludzi na trybunach, co również było wyraźnym sygnałem braku zaufania ze strony fanów. W gabinetach przy ulicy Bułgarskiej istnieje duże poczucie, że tych piłkarzy stać na zdecydowanie lepszą grę, a jedyną szansą na wyjście z tego długotrwałego marazmu jest zmiana trenera.

Sporym zaskoczeniem jest jednak nominacja Mariusza Rumaka, który podpisał kontrakt aż do końca sezonu. Ostatnim miejscem pracy 46-latka była kadra U19 przez kilka miesięcy 2021 roku. Od czterech lat pozostaje poza piłką klubową po nieudanej przygodzie w pierwszoligowej Odrze Opole. W marcu 2022 roku wszedł w struktury akademii Lecha Poznań, pełniąc funkcje konsultanta. Mariusz Rumak był już pierwszym trenerem "Kolejorza" w latach 2012-2014. Dwukrotnie zdobył wicemistrzostwo Polski. - Potrzebowaliśmy osoby, która doskonale zna realia klubu i ma przy tym odpowiednie doświadczenie szkoleniowe. Trener Rumak od dłuższego czasu był blisko zespołu, analizował na bieżąco grę drużyny, zna jej problem - tłumaczył w oficjalnym komunikacie dyrektor sportowy Tomasz Rząsa.

W rzeczywistości Lech w tym momencie po prostu nie ma wytypowanego kandydata na nowego trenera lub takowy jest niedostępny i są gotowi na niego poczekać. Z całą pewnością będzie to opcja zagraniczna, a już z Johnem van den Bromem klub mocno spalił się na początku kadencji, gdy obcokrajowiec dopiero poznawał zespół, a nadchodzący początek rundy wiosennej będzie dla Poznaniaków kluczowy. W pierwszych pięciu meczach zmierzą się z Jagiellonią, Śląskiem, Rakowem i Pogonią w Pucharze Polski. Od tych spotkań będzie zależeć, o co "Kolejorz" zagra wiosną, a władze klubu uznały, że większe szanse na dobry wynik da trener, który zdiagnozował już problemy zespołu.