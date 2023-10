"Pogrążają się w kryzysie". Problemy klubu ekstraklasy dotarły do Anglii

Klub z Zabrza pod wodzą Jana Urbana, który uratował ich przed spadkiem w ostatnich kolejkach minionego sezonu, w aktualnych rozgrywkach prezentuje się zdecydowanie poniżej oczekiwań. W 11 meczach zdobyli 10 punktów i zajmują 15. miejsce - ostatnie nad strefą spadkową, w której znajdują się same beniaminki. Górnik ma spore problemy zwłaszcza w ataku. Strzelił raptem siedem goli. Są drugą najgorszą ofensywą ekstraklasy.

"Klub pogrąża się w kryzysie finansowym". Problemy Górnika dotarły do Anglii

Mankament ze zdobywaniem bramek może mieć swoje podłoże w utracie Szymona Włodarczyka. 20-latek, który w zeszłym sezonie zanotował dziewięć ligowych trafień, latem przeniósł się za 3 miliony euro do Sturmu Graz. Górnik skorzystał z bardzo dobrej oferty finansowo, gdyż klubowa kasa znajduje się w słabej kondycji, ale i tak musi czekać na pieniądze, gdyż płatności odbywają się w ratach.

Pierwszy o sprawie poinformował "Przegląd Sportowy", który zaznaczył, że jest to być główny problem, dlaczego Zabrzanie nie zapłacili swoim zawodnikom za dwa ostatnie miesiące. Oczekują, że otrzymają płatność do końca tego miesiąca. Podobnie ma wyglądać sytuacja z transferem Krzysztofa Kubicy do Benevento. 23-latek kosztował włoski klub 1,2 miliona euro.

Sprawa została już opisana przez niemiecką prasę - m.in. "Bild" - a teraz dotarła także do Anglii. "Była gwiazda Arsenalu i Niemiec Lukas Podolski przez dwa miesiące nie otrzymuje wynagrodzenia, ponieważ klub pogrąża się w kryzysie finansowym" - pisze tamtejsze "The Sun", co nie wystawia zbyt dobrej opinii Górnikowi za granicą. Przypomniano również sytuacje z poprzedniego sezonu, gdy sytuacja była podobna, a Podolski zaoferował klubowi pożyczkę w wysokości 200 tysięcy euro, ale została ona odrzucona.

W ostatnim czasie głośno było także o wypowiedzi 38-latka, który nie wykluczał zmiany otoczenia. Wszystko dlatego, że bardzo ciepło wypowiedział się o klubie, z którym związany jest od dziecka - 1. FC Koeln. Podolski pochwalił trenera Steffena Baumgarta i pracę, jaką wykonuje. - Jestem gotowy na wszystko i otwarty na wszelkie przygody - zakomunikował już na początek Niemiec.