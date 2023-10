Olbrzymi zawód w Ekstraklasie. Nie tak to miało wyglądać

19 - aż tyle bramek zdobyli piłkarze Pogoni Szczecin w pięciu ostatnich spotkaniach ligowych! (wygrane 3:1 z Koroną Kielce, 5:1 z Cracovią, 5:0 z Lechem Poznań i 3:0 z Ruchem Chorzów oraz porażka 3:4 z Legią Warszawa). Trafiali zatem średnio 3,80 gola na mecz!

Z dużej chmury mały deszcz. Olbrzymi zawód w Gliwicach

Teraz szczecinianie zawiedli w piątkowym meczu dwunastej kolejki ekstraklasy - na wyjeździe z Piastem Gliwice.

- Odnoszę wrażenie, że obaj trenerzy przede wszystkim nie chcieli tego meczu, a nie wygrać. Przede wszystkim nastawili się na to, by nie stracić gola, a jeśli może coś się uda trafić z przodu, to będzie dobrze. Nie możemy powiedzieć, że Pogoń zmarnowała jakąś świetną okazję, bo takiej po prostu nie miała. Musimy też pochwalić Piasta, który zagrał bardzo dobrze taktycznie i pokazał, że jest świetnie zorganizowany taktycznie i praktycznie kontrolował mecz, który na pewno nie zapadnie w pamięci - mówili zgodnie komentatorzy Canal+Sport.

Liczby meczu były fatalne - jedenaście strzałów i zaledwie cztery celne! (trzy Piast i jeden Pogoń). Absolutnie nie tak to miało wyglądać, nie tego spodziewali się kibice.

Mimo to gospodarze mogli nawet cieszyć się ze zdobycia trzech punktów. W doliczonym czasie gry drugiej połowy indywidualną akcję zrobił skrzydłowy Damian Kądzior. Minął kilku rywali na prawej stronie, wpadł w pole karne, podał na czwarty metr do Michaela Ameyawa, który z pierwszej piłki strzelił technicznie między nogami, ale dobrze w bramce spisał się Rumun Valentin Cojocaru. To była najgroźniejsza sytuacja w tym spotkaniu.

Pogoń Szczecin po tym remisie w dwunastu spotkaniach ma dziewiętnaście punktów i jest na siódmym miejscu w tabeli. Do prowadzącego Śląska Wrocław traci cztery punkty. Piast Gliwice zajmuje ósmą pozycję (czternaście punktów).

W piątek odbędzie się jeszcze jeden mecz ekstraklasy. O godz. 20.30 Jagiellonia Białystok podejmie Zagłębie Lubin.

W sobotę trzy spotkania: Puszcza Niepołomice - Cracovai (godz. 15), Śląsk Wrocław - Legia Warszawa (godz. 17.30) i Lech Poznań - ŁKS Łódź (godz. 20).