Niespodzianka w Częstochowie. Raków grał do końca, ale stracił punkty [WIDEO]

Po wyeliminowaniu Karabachu Agdam i awansie do III rundy eliminacji Ligi Mistrzów, Raków Częstochowa po dwutygodniowej przerwie wrócił do ligowej rzeczywistości. Mistrz Polski mierzył się u siebie z Wartą Poznań, która po dwóch meczach miała na koncie trzy punkty. Mimo zmęczenia podróżą do Azerbejdżanu to Raków był faworytem tej konfrontacji, szczególnie że przez ostatnie kilkanaście miesięcy wygrać w Częstochowie zdołał tylko inny zespół z Poznania - Lech.

Niespodzianka w Częstochowie. Raków dwa razy przegrywał i nie wygrał

Ale sobotnie spotkanie rozpoczęło się w sposób sensacyjny. Już w piątej minucie gry były piłkarz Rakowa Miguel Luis dopadł do bezpańskiej piłki 25 metrów od bramki debiutującego w Rakowie Kacpra Bieszczada i zaskoczył go płaskim i niezwykle precyzyjnym strzałem. Dzięki temu Warta szybko objęła prowadzenie na terenie mistrza Polski.

Raków w pierwszej części gry wyglądał wyjątkowo niemrawo. Przez pełne 45 minut drużyna Dawida Szwargi nie radziła sobie z dobrze ustawionymi rywalami i oddała tylko dwa celne strzały. Próby głową Bogdana Racovitana i Deiana Sorescu pewnie łapał Adrian Lis.

Za to Warta spisywała się bardzo dobrze. Neutralizowała swojego przeciwnika i sama była groźna pod jego bramką. Niejedną szansę miał Dario Vizinger, ale dwa jego strzały dobrze obronił Bieszczad, a uderzenie głową z końcówki pierwszej połowy poszybowało nad poprzeczką. W 32. minucie z kolei bardzo silny strzał z dystansu oddał Kajetan Szmyt, ale piłka nieznacznie minęła bramkę gospodarzy. Warta prowadziła jednak do przerwy w Częstochowie 1:0.

Druga część spotkania z kolei zaczęła się doskonale dla mistrzów Polski. Już w 50. minucie po nierozsądnym wślizgu Jakuba Kiełba w nogi Deiana Sorescu i wideoweryfikacji sędzia Karol Arys podyktował rzut karny, a ten na bramkę zamienił Łukasz Zwoliński.

Warta się jednak nie załamała i szybko odpowiedziała. Składną akcję gości wykończył płaskim strzałem w długi róg bramki Maciej Żurawski. 23-latek zachował się niczym jego imiennik, legendarny napastnik Wisły Kraków i Celticu Glasgow, choć i Kacper Bieszczad ponownie mógł zachować się lepiej.

Raków nie potrafił długo dojść do siebie po tym golu, choć jedną świetną szansę zmarnował Fabian Piasecki. Ponadto blisko trzeciej bramki była Warta, ale tym razem doskonale spisał się Bieszczad, zbijając na poprzeczkę strzał z rzutu wolnego Miguela Luisa.

Mimo to, gospodarze w końcówce przycisnęli i doprowadzili do remisu. W 83. minucie do wywalczonego rzutu karnego Deian Sorescu dorzucił asystę, zgrywając piłkę głową przed bramkę po dośrodkowaniu z lewej strony boiska, a efektownym uderzeniem z powietrza, choć po rykoszecie, na 2:2 trafił Jean Carlos Silva.

Mimo że w polu karnym Warty w ostatnich minutach kilkakrotnie się zakotłowało, a w ostatniej akcji meczu celnie, choć prosto w ręce bramkarza, główkował Stratos Svarnas, mając piłkę meczową, ostatecznie spotkanie w Częstochowie zakończyło się remisem.

Raków Częstochowa niespodziewanie zremisował z Wartą Poznań 2:2, tracąc pierwsze punkty w nowym sezonie ekstraklasy. Po tym spotkaniu zarówno Rakow, jak i Warta, mają na swoim koncie po cztery punkty.