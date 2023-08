Krwawa jatka na stadionie. Bójka kiboli. Jest ofiara śmiertelna. Jedna osoba straciła nogę

Według informacji policji zmarła osoba to 40-letni mężczyzna, który został raniony ostrym przedmiotem, najprawdopodobniej nożem.

REKLAMA

Zobacz wideo Sposób na patologię w polskiej piłce

Ustawka kiboli pod Tarnowem, jedna osoba nie żyje

O zdarzeniu poinformował lokalny portal 112tarnow.pl, który powołuje się na Komendę Wojewódzką Policji w Krakowie. Starcie kiboli miało miejsce na obiektach klubu Radłovia Radłów w sobotę w godzinach porannych. Trwał wówczas turniej piłkarski z udziałem dwóch zespołów z Tarnowa - Unii i Tarnovii.

Jak podaje małopolska policja, w zamieszkach brało udział nawet 100 osób, jako pierwsi zaatakowali chuligani Tarnovii. Mieli ze sobą race, petardy, kije bejsbolowe, a także ostre przedmioty, m.in. noże. W wyniku starcia zginął 40-letni mężczyzna. Był reanimowany, ale nie udało się go uratować. Jedna osoba została poważnie ranna, straciła nogę.

Mocne słowa Lewandowskiego o grze w reprezentacji Polski. Porównał do Bayernu i Barcelony

"W miejscowości Radłów doszło do poważnego starcia między rzekomymi pseudokibicami Unii Tarnów a Tarnovii Tarnów, które okazało się być tragicznym wydarzeniem. Według relacji, w wyniku tej konfrontacji jedna osoba zginęła, a inna doznała poważnych obrażeń, włącznie z odcięciem jednej z kończyn" - informuje portal 112tarnow.pl.

- Około godziny 9:30 otrzymaliśmy informację o tym, że doszło do jakiejś bójki na stadionie w Radłowie. Tam doszło do potyczek między osobami, które tam rozgrywały turniej piłkarski. Okazało się, że w pewnym momencie jedna osoba została ranna prawdopodobnie racą, tam swoje czynności wykonywali policjanci oraz ratownicy medyczni. Niestety po kilkudziesięciominutowej reanimacji mężczyzny nie udało się uratować, jest to około 40-latek, na razie nie znamy jego tożsamości - przekazał rzecznik prasowy tarnowskiej policji Paweł Klimek.

Boniek "pożegnał" Błaszczykowskiego. Emocjonalnie. "Nie zawsze między nami była chemia, ale.."

Policja będzie prowadzić śledztwo w sprawie. Postara się ustalić, czy starcie między pseudokibicami Unii i Tarnovii było ustawką. Zabezpieczone zostaną nagrania z monitoringu.

- Działania prowadzimy pod nadzorem prokuratury, będziemy wyjaśniać przyczyny zdarzenia, czy to była "ustawka". Będziemy ustalać wszystkie osoby biorące udział w bójce i przyczyny zgonu 40-latka. W Radłowie jest grupa policjantów zajmujących się stricte przestępczością pseudokibiców - powiedział stacji Polsat News mł. asp. Bartosz Izdebski z KWP w Krakowie.