Legia szykuje kolejny transfer. Zaskakujące wzmocnienie na kluczowej pozycji

Legia Warszawa bardzo dobrze rozpoczęła sezon 2022/23. Już na starcie triumfowała w Superpucharze Polski, pokonując po rzutach karnych Raków Częstochowa. Awansowała też do III rundy eliminacji Ligi Konferencji Europy, wygrywając z Ordabasami Szymkent (2:2, 3:2). Dobrze zainaugurowała również ekstraklasę, zwyciężając 3:0 z beniaminkiem ŁKS-em Łódź. Mimo wszystko stołeczny klub nadal poszukuje wzmocnień i niewykluczone, że już za kilka dni sfinalizuje transfer, o którym mówi się już od tygodni.

REKLAMA

Zobacz wideo "FIFA" odchodzi do przeszłości. Powstało "EA Sports FC 24"

Legia planuje kolejne wzmocnienia. Steve Kapuadi na radarze wicemistrzów Polski

Jak donosi portal Weszlo, Legia nadal wyraża zainteresowanie Steve’em Kapuadim z Wisły Płock. Już kilka tygodni temu wicemistrzowie Polski złożyli ofertę opiewającą na około 150 tys. euro, ale została ona odrzucona przez obecnego pracodawcę defensora. I-ligowy klub zażyczył sobie aż mln euro.

Wszystko jasne. Wiemy, kto pokaże mecze Rakowa Częstochowa w LM

Dodatkowo dyrektor sportowy Jacek Zieliński planował najpierw sprzedać Lindsaya Rose'a i dopiero później pozyskać Francuza. Transferu piłkarza Legii nie udało się ostatecznie sfinalizować, ale to nie powinno stanąć na przeszkodzie do ściągnięcia Kapuadiego.

Zdaniem redakcji, już w najbliższym czasie Legia powinna złożyć kolejną ofertę. Tym razem ma ona zadowolić płocczan.

Wisła ma też świadomość, że to ostatnia szansa na sprzedanie zawodnika - jego kontrakt obowiązuje do grudnia 2023 roku. W tej sytuacji raczej nie ma szans na otrzymanie mln euro. Dodatkowo sam Francuz miał rzekomo wyrażać chęć przejścia do Legii. Francuz mógłby być kolejnym wzmocnieniem warszawiaków tego lata. Do drużyny dołączyli m.in. Marc Gual, Patryk Kun czy Radovan Pankov.

Kapuadi nie może narzekać na brak ofert

Wcześniej defensora łączono też z transferem do Lechii Gdańsk, ale sprzeciwił się takiej możliwości. Nie chce też pozostać w Wiśle, do której trafił latem 2022 roku z AS Trenczyn. Łącznie dla polskiego klubu rozegrał 28 meczów, w których zdobył jedną bramkę. Obrońca dobrze zaprezentował się na boiskach ekstraklasy i pomimo spadku z zespołem pozostał na radarze wielu klubów.

Więcej treści sportowych na stronie głównej Gazeta.pl.

Były piłkarz Interu Mediolan przymierzany do klubu polskiej I ligi

Po piłkarza zgłosić się miał też m.in. Standard Liege, a sam zawodnik nie odrzucał takiej opcji. Grał w końcu w Belgii w młodzieżowych zespołach Zulte Waregem i KAA Gent. Co więcej, zainteresowanie Francuzem miały też wyrazić włoskie ekipy, ale nie ujawniono ich nazw.