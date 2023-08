Sensacja. Gwiazda z Legii do LaLiga? Media huczą, że chodzi o wielką kasę

Ernest Muci do Legii Warszawa trafił w lutym 2021 roku z FK Tirana za około 500 tysięcy euro. Albańczyk od tamtej pory stanowi o sile klubu ze stolicy i rozegrał w nim już 84 mecze, w których zdobył 12 bramek i zaliczył osiem asyst. Jego dobre występy wzbudziły zainteresowanie klubu z La Liga.

Ernest Muci odejdzie z Legii Warszawa? Klub z La Liga wykłada sporą kasę

O potencjalnym transferze poinformował albański Top Chanel, a na kanale YouTube Meczyki.pl zainteresowanie Mucim potwierdził Piotr Koźmiński. Ofensywny pomocnik miał znaleźć się na celowniku 13. klubu poprzedniego sezonu w La Liga.

Chodzi o Celtę Vigo, która widziałaby zawodnika Legii Warszawa w swoich szeregach. Hiszpanie wiedzą, że 22-latek nie będzie tani i są skłonni zaoferować za niego około czterech milionów euro. Umowa Muciego z Legią wygasa dopiero w czerwcu 2025 roku, a Albańczyk wciąż jest młody i może znacznie się rozwinąć.

Konkurencja w zespole z Vigo jest spora i Muci musiałby walczyć o miejsce w składzie ze znanymi zawodnikami. W tym oknie transferowym do klubu dołączył m.in. Jonathan Bamba, który odszedł z Lille, a także Carles Perez z AS Romy. Napastnikiem jest z kolei klubowa legenda Iago Aspas. Jeśli Albańczyk miałby rywalizować o miejsce w środku pola, to musiałby mierzyć się m.in. z objawieniem poprzedniego sezonu La Liga - Gabrim Veigą.

W obecnych rozgrywkach Ernest Muci rozegrał dla Legii Warszawa cztery spotkania. Po jednym w ekstraklasie i Superpucharze Polski oraz dwa w eliminacjach Ligi Konferencji Europy. Prawdopodobnie pojawi się na boisku również w nachodzącym meczu ligowym z Ruchem Chorzów. To starcie zaplanowano na niedzielę 6 sierpnia o godzinie 20:00.