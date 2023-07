Gwiazda Legii już po testach medycznych. To będzie hit

Maik Nawrocki trafił do Legii Warszawa w 2021 roku z Werderu Brema. Obrońca szybko stał się ważnym piłkarzem stołecznego klubu. W minionym sezonie rozegrał 31 meczów, w których strzelił cztery gole i zaliczył jedną asystę. W związku z udanymi występami zaczął wzbudzać zainteresowanie zagranicznych klubów, a w ostatnim czasie coraz więcej mówiło się o jego odejściu.

Maik Nawrocki o krok od Celtiku. Jest już po testach medycznych

Niedawno portal legionisci.com przekazał, że Polak jest blisko dołączenia do Celitku. Nawrockiego zabrakło w piątkowym meczu Legii z ŁKS-em Łódź (3:0) w pierwszej kolejce ekstraklasy, a dzień później informację potwierdził portal Meczyki.pl. Zdaniem dziennikarzy zawodnik jest już w Szkocji, gdzie przeszedł testy medyczne. Szkoci mają zapłacić za Nawrockiego ponad pięć milionów euro i dzięki temu stanie się jednym z najdroższych piłkarzy sprzedanych przez Legię.

Do tej pory ekipa z Warszawy więcej niż pięć milionów otrzymała jedynie za trzech zawodników. Mowa o Radosławie Majeckim (odszedł za siedem milionów euro do Monaco), Michale Karbowniku (pięć i pół miliona euro do Brighton) oraz Sebastianie Szymańskim (pięć i pół miliona euro do Dynama Moskwa). Nawrocki ma podpisać z Celtikiem pięcioletni kontrakt. Oficjalne potwierdzenie transferu jest już tylko kwestią czasu.

Nawrocki poczyni dzięki temu spory awans sportowy. Celtic jest aktualnym mistrzem Szkocji i w nadchodzącym sezonie zagra w Lidze Mistrzów. Obrońca będzie kontynuował również polską tradycję w tym klubie. Do tej pory grało w nim kilku Polaków. Mowa o między innymi Arturze Borucu, Macieju Żurawskim i Patryku Klimali.