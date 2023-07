Potencjalny rywal Milika na celowniku Juventusu. 60 milionów euro

Juventus zakończył poprzedni sezon ligi włoskiej na siódmym miejscu przez na odjęte punkty za nieprawidłowości finansowe. Mimo to ma nie zagrać w europejskich pucharach w przyszłym sezonie, gdyż klub ma dobrowolnie zrezygnować z rywalizacji w Lidze Konferencji Europy. Poprzednie rozgrywki nie były udane także dla Dusana Vlahovicia, strzelca 14 goli w 42 meczach. Serb, który przychodził do Juventusu za blisko 82 mln euro z Fiorentiny w styczniu 2022 roku, może teraz zmienić klub. Interesuje się nim Real Madryt czy Paris Saint-Germain. A kto go może zastąpić?

Juventus chce mieć swojego Osimhena. To może być rywal Milika

Włoski dziennik "Tuttosport" podaje, że następcą Vlahovicia w Juventusie mógłby zostać Jonathan David z Lille. Ta kandydatura jest pomysłem Cristiano Giuntoliego, nowego dyrektora sportowego turyńczyków. Kanadyjczyk miałby być odpowiedzią Juventusu na Victora Osimhena, który trafiał do Napoli właśnie z Lille, jeszcze za rządów Giuntoliego. Problemem może okazać się wycena, ponieważ Francuzi żądają za niego aż 60 mln euro - choć inne włoskie źródła podają kwotę wynoszącą 40-50 mln euro.

Warto dodać, że wymarzonym kandydatem Massimiliano Allegriego jest Romelu Lukaku, natomiast David jest pomysłem klubowego kierownictwa. Juventus już sprowadził jednego zawodnika z Lille w trakcie letniego okna. Mowa o Timothym Weahu. - Jonathan to jeden z moich najlepszych przyjaciół. Rozmawialiśmy i pytał mnie także o Juventus. Powiedziałem mu, że jeśli finalnie tu trafi, to będzie musiał bardzo dużo pracować - mówił Amerykanin w trakcie konferencji prasowej. Na sytuację Davida spogląda też Tottenham, Napoli, RB Lipsk, Bayern Monachium czy Paris Saint-Germain.

David trafił do Lille latem 2020 roku za 27 mln euro z Gentu. Jego statystyki z poprzedniego sezonu to 26 goli i cztery asysty w 40 meczach, a łącznie dla Lille zanotował 58 trafień i dziewięć asyst w 136 spotkaniach. Lille zakończyło poprzedni sezon ligi francuskiej na piątym miejscu i zagra w fazie play-off eliminacji do Ligi Konferencji Europy. Kontrakt Davida z Francuzami wygasa w czerwcu 2025 roku.

Nie licząc Vlahovicia, to jedynym rywalem Arkadiusza Milika o miejsce w składzie jest Moise Kean. Juventus zacznie nowy sezon ligi włoskiej od wyjazdowego starcia z Udinese, które odbędzie się w niedzielę 20 sierpnia o godz. 20:45.