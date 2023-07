Piłkarz Legii o krok od hitowego transferu. Dają 5 mln euro!

Maik Nawrocki do Legii trafił przed sezonem 2021/22. Młody obrońca spisywał się na tyle dobrze, że rok później został wykupiony z Werderu Brema za półtora miliona euro i podpisał w Warszawie kontrakt do czerwca 2025 roku. Może jednak go nie wypełnić.

Maik Nawrocki trafi do Celticu. Ogromne pieniądze dla Legii

Już wtedy krążyły plotki, że Legia wykupuje obrońcę po to, żeby od razu go sprzedać. Tak się jednak nie stało i Nawrocki spędził w Warszawie kolejny sezon. Ponownie pokazał się z dobrej strony i wszystko wskazuje na to, że 22-letni obrońca, który łącznie w barwach warszawskiej drużyny zagrał 60 spotkań, podpisze kontrakt z Celtikiem Glasgow.

Kilka dni temu walczył o Ligę Mistrzów, a teraz zagra na zapleczu ekstraklasy

Tę informację jako pierwszy podał portal legionisci.com. Poinformowano, że rankiem 21 lipca młody obrońca poleciał do Szkocji, gdzie pozostało mu jedynie przejść testy medyczne. Według tej strony kwota transferu ma wynieść od pięciu do sześciu milionów euro. Więcej szczegółów podał Paweł Gołaszewski z "Piłki Nożnej", który na Twitterze napisał, że Legia za obrońcę dostanie trochę ponad pięć milionów euro oraz 20 procent kwoty z kolejnej sprzedaży.

"Tak jak podaje portal legionisci.com Maik Nawrocki jest o krok od podpisania kontraktu z Celtikiem Glasgow. Kwota transferu to nieco ponad 5 mln euro plus 20% od kolejnego ruchu. Czwarty najwyższy transfer w historii wicemistrzów Polski" - wyjaśnił dziennikarz.

Hat-trick w meczu Legii. Koncert. Rozpoczął ligę w najlepszy możliwy sposób

Do tej pory Legia Warszawa większe pieniądze dostała tylko za trzech zawodników i wszystkie te transfery miały miejsce w ostatnich latach. Byli to Radosław Majecki, Michał Karbownik i Sebastian Szymański. Najwięcej Legia dostała za pierwszego z nich, bo aż siedem milionów euro, gdy ten odchodził do AS Monaco.

W Celticu Glasgow dotychczas grało kilku Polaków. Do najbardziej znanych należą Artur Boruc i Maciej Żurawski. W 2020 roku do tego klubu trafił Patryk Klimala z Jagiellonii Białystok, ale nie dał rady się tam przebić i ostatecznie w dziewiętnastu meczach strzelił tylko trzy gole.