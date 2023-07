Media: Raków dalej szaleje na rynku. Chce piłkarza Slavii Praga

Raków Częstochowa jest najbardziej aktywnym polskim klubem w trakcie letniego okna transferowego. Mistrzowie kraju wydali około trzy mln euro na wzmocnienia, a do klubu dołączył m.in. John Yeboah, Adnan Kovacević, Stratos Svarnas, Dawid Drachal czy Sonny Kittel. Dodatkowo zespół prowadzony przez Dawida Szwargę awansował do drugiej rundy el. Ligi Mistrzów, gdzie zagra z Karabachem Agdam. W klubie, licząc wykupienie Svarnasa z AEK-u Ateny pojawiło się jedenastu nowych piłkarzy. A na tym, jak się okazuje, Raków nie zamierza się zatrzymywać.

Kolejny transfer Rakowa na horyzoncie? Chcą piłkarza od wicemistrza Czech

Portal idnes.cz informuje, że Raków Częstochowa może sprowadzić nowego wahadłowego. Mowa o Srdjanie Plavsiciu ze Slavii Praga, wicemistrza Czech, który ma ważny kontrakt z klubem tylko do końca czerwca przyszłego roku. Najważniejsze osoby w Slavii podkreślają w mediach, że Plavsić ma zgodę na zmianę otoczenia. - Jak to zwykle z nim bywa, na początku przygotowań doznał kontuzji, która wykluczyła go z gry na dwa tygodnie. Srdjan przygotowuje się z zespołem, ale jeśli pojawi się konkretna oferta z zagranicy, to nie będziemy mu przeszkadzać - mówi trener Jindrich Trpisovsky.

- Wolelibyśmy, żeby odszedł. Zainteresowane są kluby z trzech kierunków. Jeśli to się nie uda, to Banik Ostrawa poinformował nas, że chciałby go ponownie wypożyczyć - dodaje Jaroslav Tvrdik, prezes Slavii. Jakie kluby, poza Rakowem Częstochowa, wchodzą w grę? Mowa o Slovanie Bratysława, czyli mistrzu Słowacji. Portal idnes.cz dodaje, że pojawiła się także oferta od jednego z klubów występujących w Major League Soccer.

Plavsić w trakcie kariery głównie występował na obu skrzydłach, ale zdarzało mu się też grać na boku defensywy. Są to zatem dobre wiadomości dla Rakowa, bo poza rolą wahadłowego może rozważać Serba jako jednego z pomocników, tuż za środkowym napastnikiem. Plavsić zagrał 29 spotkań w poprzednim sezonie, w których zdobył pięć bramek i zanotował dziewięć asyst. Od lata 2021 roku jest piłkarzem Slavii. Wcześniej grał w barwach CSK Celarevo, Spartaka Subotica, Crvenej Zvezdy Belgrad, Sparty Praga i wspomnianego Banika Ostrawa.