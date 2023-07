Choć Robert Lewandowski został królem strzelców ligi hiszpańskiej, a Barcelona zdobyła mistrzostwo, to i tak miniony sezon kataloński zespół mieli średnio udany, bo odpadł już po fazie grupowej Ligi Mistrzów, a z Ligą Europy pożegnał się w 1/16 finału. Na domiar złego w ostatnim czasie ucierpiał nieco wizerunek Roberta Lewandowskiego. Nie dość, że zabrakło jego szybkiej i konkretnej reakcji na aferę premiową podczas mundialu w Katarze, to w dodatku jego prawnicy poszli teraz na wojnę z... memami. Ale za to można wnioskować, że dobrze układa się jego życie uczuciowe.

Plejada gwiazd na drugim ślubie Lewandowskich

Okazało się, że Robert i Anna Lewandowscy właśnie odnowili śluby małżeńskie. Niemal równo dekadę po pierwszym ślubie. Dokładna rocznica przypadała na 22 czerwca.

Uwagę mediów, jak to zwykle bywa przy tego typu imprezach, przykuli goście wydarzenia, a na nim nie zabrakło gwiazd światowego futbolu. Z dostępnych w mediach społecznościowych relacjach można było zobaczyć kumpli Lewandowskiego z boiska, jak m.in. Sergio Roberto, Frenkie De Jong, Marc-Andre ter Stegen, Andreas Christensen czy... Sławomir Peszko.

Ten ostatni grał z Lewandowskim w Lechu Poznań oraz w reprezentacji Polski, gdzie miał metkę imprezowicza. I specjalnie się z tą metką nie krył.

"Nie wiedzą jeszcze, co ich czeka wieczorem" - podpisał żartobliwie zdjęcie z gwiazdami Barcelony.

Co słychać u Peszki?

Niedawno Sławomir Peszko zakończył karierę piłkarską i ogłosił powstanie nowej organizacji freak fightowej Clout MMA, która pojawiła się w miejsce High League. Były piłkarz ogłosił, że sam zamierza wejść do klatki, ale nastąpi to dopiero w 2024 roku. - Wiecie, że lubię dobrą zabawę i nie będzie nudy. Obiecuję wam! Będzie grubo i będzie się działo - zapowiadał Peszko.

Pierwszym rywalem Peszki może zostać Piotr Żyła. Skoczek miał już otrzymać specjalne pozwolenie na udział w tej walce i dogadywane są ostatnie szczegóły.