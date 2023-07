Pogoń pokazała ceny na mecze w pucharach. Szambo wybiło

Pogoń Szczecin jest jedną z trzech drużyn polskiej Ekstraklasy, która wystąpi w kwalifikacjach do Ligi Konferencji Europy. W tych rozgrywkach zagrają też Legia Warszawa oraz Lech Poznań. Wicemistrzowie Polski zmierzą się z kazachskim Ordabasy Szymkent, a poznaniacy zagrają przeciwko Żalgirisowi Kowno.

REKLAMA

Zobacz wideo Poszło na ostro. Bartman zbeształ kibiców. "Użyjcie mózgu"

Pogoń zaskoczyła kibiców cenami. Prawie 100 złotych za bilet na prostą

Pogoń Szczecin dała wzór innym klubom czego unikać. Szczecinianie ogłosili w piątek 7 lipca ceny biletów na mecz drugiej rundy kwalifikacyjnej Ligi Konferencji Europy, który rozegrają przeciwko północnoirlandzkiemu Linfield lub albańskiemu KF Vllaznia. Koszt pojedynczych wejściówek zaszokował kibiców, którzy nie ukrywają swojej wściekłości.

Fani, którzy będą chcieli wybrać się na mecz, muszą szykować się na spory wydatek. Bilet normalny na trybunę prostą kosztuje... 90 złotych. Wejściówka ulgowa jest zaledwie 15 złotych tańsza. Dziecko do lat 13 wejdzie na mecz za 45 złotych. Takie same ceny obowiązują na sektor rodzinny - z wyjątkiem biletu dla dziecka do lat 13, który kosztuje 30 złotych - i jest to najtańsza możliwa opcja na to spotkanie. Najdroższe są normalne bilety vipowskie - za te trzeba zapłacić 113 złotych.

Bezlitosna symulacja. Polskie drużyny skazane na porażkę w pucharach

Kibice Pogoni są w szoku. Nie ukrywają wściekłości. "Przesadziliście"

Gdy weźmie się pod uwagę niewielką klasę potencjalnego rywala, to nie dziwią reakcje kibiców Pogoni, którzy głośno wyrażają swoje oburzenie. Wygląda na to, że klub, który w poprzednim sezonie szczycił się bardzo wysoką frekwencją - na mecze przychodziło średnio 15397 widzów i był to czwarty najlepszy wynik w lidze - nie ma co oczekiwać, że fani zjawią się na tym spotkaniu.

"Byłem praktycznie na każdym spotkaniu w tym roku, ale teraz odpuszczam. Zniechęciliście kibiców wypowiedziami przed sezonem, teraz cenami" - pisze jeden z kibiców.

"Panie prezesie Jarosławie Mroczku, na pana ręce składam oficjalny protest za te ceny biletów. Nie chcę używać zbyt mocnych, obelżywych słów, więc napiszę tylko - przesadziliście mocno. Bardzo odlatujecie ostatnio i całkowicie przestawiliście myślenie na tory, ze kibic to bankomat. Niestety" - komentuje inny.

Media: Słynny klub złożył ofertę za Szymańskiego! Wielka kasa na stole

Niektórzy fani postanowili użyć mocniejszych słów. "Ładnie Wam się sufit na łeb spi*******. Pokazujecie tymi cenami, że byliście i jesteście głusi na dialog z kibicami. Macie kibiców totalnie gdzieś, byle tylko wyżyłować nas z kieszeni. Chyba że pogodziliście się, że ten mecz to będzie jedyna okazja zarobkowa w Europie... smutne" - wyraża swój żal jeden z kibiców.

Inni fani zwracają dodatkowo uwagę na bardzo niską klasę rywala, z którym zmierzy się Pogoń. Czwarty zespół ligi albańskiej i wicemistrz Irlandii Północnej to nie są marki robiące wrażenie.

"Gdyby to był Gent to ok, ale na takie klasowe zespoły, których nazwy mało kto zna, takie ceny? Panowie włodarze, ogarnijcie się, bo stłamsicie modę na Pogoń" - zwraca uwagę na słabość rywali jeden z fanów.

"Karnetowicz na Lechu taniej zapłacił za mecz o awans z grupy z Villarealem niż karnetowicz na Pogoni zapłaci za eliminacje z Albańcami" - jeden z komentujących porównał Pogoń do ligowego rywala.

"Żałość", "wstyd", oraz ironiczna radość, że dobrze, że Pogoń nie gra np. z AC Milanem, bo wtedy ceny byłyby jeszcze kilka razy wyższe. Nastroje wśród szczecińskich kibiców są naprawdę kiepskie.

Więcej podobnych treści znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Prezydent Brazylii się wściekł. Chodzi o Ancelottiego. Zadał kluczowe pytanie

Pogoń obecnie przygotowuje się do rozpoczęcia sezonu. W sobotę 8 lipca rozegra ostatni sparing, a już w przyszłym tygodniu zmierzy się z Wartą Poznań w Ekstraklasie. Pierwsze mecze w europejskich pucharach szczecinianie rozegrają 27 lipca i 3 sierpnia. Rywala poznają dopiero 20 lipca. Wiadomo jedynie, że będzie to jeden ze zwycięzców dwumeczu Linfield FC - KF Vllaznia.