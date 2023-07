Media: Gwiazda Rakowa może odejść. Rekordowa kasa na stole

Vladan Kovacević przeniósł się do Rakowa Częstochowa latem 2021 roku z FK Sarajewo. Bramkarz szybko stał się jedną z największych gwiazd tego klubu. W minionym sezonie rozegrał 32 mecze, w których zachował 19 czystych kont. Między innymi to dzięki jego udanym występom Raków sięgnął po mistrzostwo Polski.

Bayer Leverkusen szykuje ofertę za Kovacevicia

Nie dziwi więc zatem, że Serb wzbudza zainteresowanie zagranicznych klubów. Niedawno portal Weszło przekazał, że zawodnik może wkrótce zmienić otoczenie. Działacze Rakowa mają za niego oczekiwać sześciu lub siedmiu milionów euro. Okazuje się, że jest klub, który może spełnić te żądania. Mowa o Bayerze Leverkusen, czyli szóstej drużynie minionego sezonu Bundesligi. Footmercato poinformowało, że Niemcy mają złożyć za Kovacevicia ofertę w wysokości siedmiu milionów euro. Obecnie nie wiadomo jeszcze, czy propozycja zostanie przyjęta.

Jeśli Raków sprzedałby Kovacevicia za taką cenę, byłby to najdroższy transfer w historii tego klubu (aktualnie rekordem jest sprzedaż Kamila Piątkowskiego do RB Salzburg za pięć milionów euro) oraz jeden z najdroższych w historii ekstraklasy. Obecnie rekord należy do Kacpra Kozłowskiego z Pogoni Szczecin i Jakuba Modera z Lecha Poznań. Obaj zostali sprzedani do Brighton za 11 milionów euro.

O odejściu piłkarza wiele mówiło się już w styczniu. Wówczas WP SportoweFakty podawały, że Kovacević może przenieść się do Montpellier. Raków nie zamierzał jednak oddawać gwiazdy w środku sezonu i jak wiemy, pozostał w drużynie. Ponadto niemieckie media twierdziły także, że Serb mógłby trafić do Bayernu Monachium, gdzie zastąpiłby kontuzjowanego Manuela Neuera.

Kovacević nadal jest piłkarzem Rakowa i obecnie przygotowuje się wraz z drużyną do eliminacji do Ligi Mistrzów. W pierwszej rundzie ekipa z Częstochowy będzie miała teoretycznie łatwe zadanie i zagra z Florą Tallin. Mecze odbędą się 11 i 18 lipca. Dużo trudniejsze zadanie może czekać mistrza Polski w kolejnym etapie. Tam jest szansa na starcie z Karabachem Agdam.