Media: Słynny klub złożył ofertę za Szymańskiego! Wielka kasa na stole

Wydawało się, że Sebastian Szymański pozostanie na kolejny sezon w Feyenoordzie Rotterdam, do którego trafił latem 2022 roku z Dynama Moskwa. W środę 5 lipca portal 1908.nl przekazał, że klub porozumiał się z zawodnikiem oraz jego otoczeniem w kwestii wynagrodzenia. Holendrzy mieli być już nawet blisko finalizacji ponownego wypożyczenia. Problem w tym, że Dynamo miało inne zdanie w tej sprawie - Rosjanie chcą rzekomo sprzedać Polaka. Niewykluczone, że już w najbliższych dniach zrealizują swój plan.

Szymański zmieni barwy klubowe? Fenerbahce złożyło pierwszą ofertę

Już w piątek zagraniczne media donosiły, że na horyzoncie pojawił się nowy zainteresowany usługami pomocnika. Mowa o Fenerbahce. Turecki klub poszukuje następcy 18-letniego Ardy Gulera, który przeszedł do Realu Madryt. Zdaniem tamtejszych mediów, to właśnie Szymański jest głównym kandydatem do jego zastąpienia.

Teraz informacje te potwierdził portal Meczyki. Okazuje się, że Fenerbahce jest na tyle zdeterminowane, że złożyło już pierwszą ofertę za Polaka. Ta opiewa na około 10 mln euro. "Turcy nie mają problemu, by przelać pieniądze na konto Dynama Moskwa. Sama kwota jest zaś promocyjna, w normalnych okolicznościach Szymański kosztowałby więcej" - czytamy.

Nie wiadomo jednak, czy Rosjanie przystaną na taką propozycję. Już wcześniej portal 1908.nl informował, że obecny pracodawca Polaka oczekuje około 20 milionów euro. Sam piłkarz ma być rzekomo skłonny do zmiany barw - jest zainteresowany transferem definitywnym.

Feyenoord na straconej pozycji? Holendrzy stracili niepowtarzalną szansę

W tej sytuacji wszystko będzie zależało od Dynama oraz Szymańskiego, co jest złą informacją dla Feyenoordu. Holendrzy mieli okazję skorzystać z klauzuli wykupu wynoszącej 10 mln euro. Teraz jest już ona nieważna. Obecnie musieliby wyłożyć na stół zdecydowanie większą kwotę. O tym, gdzie ostatecznie zagra Polak w przyszłym sezonie, przekonamy się w najbliższych tygodniach.

Sebastian Szymański ma za sobą udany sezon. Rozegrał 40 meczów, w których zdobył 10 bramek i siedem asyst. Co więcej, wywalczył też mistrzostwo kraju. Dodatkowo zaliczył udaną przygodę z Lidze Europy, gdzie dotarł do ćwierćfinału. W nim ostatecznie Feyenoord przegrał (2:4 w dwumeczu) z AS Romą.