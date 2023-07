TOP 5 największych polskich miast, które nie miały ekstraklasy. Piłkarskie pustynie

Większość kibiców interesujących się polską piłką będzie umieć wymienić kluby z Warszawy, Krakowa, Łodzi, Wrocławia, Poznania, czy Gdańska. Kluby z tych metropolii należą do czołówki tabeli wszech czasów Ekstraklasy.

1. Zielona Góra - 139 278 mieszkańców

Listę największych polskich miast bez ekstraklasowej historii otwiera Zielona Góra. Tradycje lokalnej Lechii sięgają 1946 roku. Klub nigdy jednak nie przebił się do szerszej świadomości, na co wpływ mają też bardzo bogate tradycje żużlowe tego miasta. Najwyższy poziom osiągnął w latach 90 XX wieku, gdy spędził kilka lat na zapleczu ekstraklasy. 12. miejsce w ówczesnej drugiej lidze sezonu 1997/98 to najlepszy ligowy wynik w historii Lechii. Za to w poprzednim sezonie zrobiło się o niej głośno w całej Polsce ze względu na Puchar Polski. W tych rozgrywkach klub z Zielonej Góry doszedł aż do ćwierćfinału, a obszerny materiał dotyczący jego codziennych zmagań przygotował Jakub Seweryn ze Sport.pl.

2. Ruda Śląska - 132 766 mieszkańców

Kibice z tego miasta po prostu nie mieli szczęścia do lokalnych zespołów i skupili swoją uwagę na Górniku Zabrze oraz Ruchu Chorzów. Co ciekawe w Rudzie Śląskiej są aż trzy kluby, które osiągnęły drugi poziom rozgrywkowy. Były to Grunwald, który w sezonie 1998/99 zajął ósme miejsce, Slavia, która 36 lat wcześniej zajęła 6. miejsce w grupie A drugiej ligi oraz Urania, która była najbliżej awansu do ekstraklasy, bo w sezonie 1974/74 zabrakło jej tylko czterech punktów do GKS-u Tychy.

3. Elbląg - 117 952 mieszkańców

Olimpia Elbląg obecnie jest znana z tego, że... jej prezesem jest ksiądz. Klub w poprzednim sezonie mógł nawet marzyć o awansie do pierwszej ligi, ale ostatecznie skończył drugoligowe rozgrywki na dziewiątej pozycji. Olimpia spędziła łącznie dziewięć sezonów na zapleczu ekstraklasy. Nigdy nie wybiła się jednak ponad przeciętność. Jej najlepszym rezultatem było ósme miejsce w sezonie 1986/87.

4. Gorzów Wielkopolski - 116 436 mieszkańców

Gorzów Wielkopolski to kolejne miasto, które kojarzy się przede wszystkim z żużlem. Obecnie na poziomie III ligi grają Stilon i Warta. Z tych dwóch klubów zdecydowanie bliżej awansu do Ekstraklasy był Stilon, który na początku lat 80 XX wieku dwukrotnie zajmował trzecie miejsce w drugiej lidze. Łącznie klub na zapleczu spędził aż 22 sezony! Stilon odniósł też sukces w Pucharze Polski, w 1992 roku doszedł aż do półfinału.

5. Dąbrowa Górnicza - 115 955 mieszkańców

Dąbrowa Górnicza to kolejne śląskie miasto, które "straciło" na rozwoju innych klubów regionu. Lokalne Zagłębie grało na zapleczu ekstraklasy jeszcze w czasach stalinowskich. W 1951 roku zdobyło tylko sześć punktów i spadło z ligi. Obecnie zespół występuje na poziomie A Klasy.

Ponad 600 000 mieszkańców z tych pięciu miast nigdy nie widziało meczu swojej drużyny na poziomie ekstraklasy. Nie wydaje się też, żeby którzykolwiek szybko się tego doczekali. Najbliżej tego poziomu znajduje się Olimpia Elbląg, która od ponad dekady nie grała nawet w pierwszej lidze. Dla tych miast ekstraklasa na razie pozostanie tylko marzeniem.