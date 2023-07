Mistrz Polski wraca do ekstraklasy. Beniaminek potwierdził hitowy transfer

Po trzech latach ŁKS Łódź wraca do ekstraklasy. Piłkarze Kazimierza Moskala wygrali rozgrywki I ligi z dorobkiem 66 punktów, wyprzedzając w tabeli Ruch Chorzów oraz Bruk-Bet Termalicę Nieciecza. Teraz ŁKS aktywnie działa przed startem kolejnych rozgrywek i we wtorkowe przedpołudnie poinformował o wielkim powrocie do klubu.

REKLAMA

Zobacz wideo Błaszczykowski żegna się z kadrą. "Reprezentacja zawsze była dla mnie najważniejsza"

Klub z 60-tys. miasta co roku oszukuje przeznaczenie. "Był nad wielką przepaścią"

Dani Ramirez po trzech latach wraca do ŁKS Łódź

Po trzech latach w barwach ŁKS ponownie zagra 31-letni obecnie pomocnik Dani Ramirez. Po raz pierwszy Hiszpan przyszedł do Łodzi w 2018 roku, gdy trafił do ŁKS ze Stomilu Olsztyn. W lutym 2020 roku Ramirez przeniósł się do Lecha Poznań, w którym rozegrał 94 mecze i zdobył w tym czasie mistrzostwo Polski w sezonie 2021/22. Ostatnio reprezentował barwy belgijskiego SV Zulte Waregem.

"Wierzymy, że jego ponowny kontakt z łódzką publicznością będzie równie udany jak poprzedni. Wówczas Dani swą postawą na boisku zapracował na miłość ełkaesiackiej widowni" - czytamy w oficjalnym komunikacie klubu.

W latach 2018-20, czyli za poprzedniej obecności w klubie, gdy ŁKS wywalczył awans do ekstraklasy, Ramirez był czołową postacią w zespole. Niezależnie od poziomu rozgrywkowego Hiszpan prezentował dobrą formę i w 52 meczach ŁKS strzelił 15 bramek i zanotował 19 asyst.

"Dani Ramírez pierwsze piłkarskie kroki stawiał w rodzinnym Leganés, potem występował w drużynach młodzieżowych i drugiej drużynie rezerw Realu Madryt. W 2014 przeniósł się do Valencii, reprezentował też barwy Getafe i madryckiego Internacionalu. Przygodę nad Wisłą rozpoczął od rocznego pobytu w Stomilu Olsztyn, skąd trafił do Łodzi" - przypomina klub.

Więcej takich informacji znajdziesz na Gazeta.pl

130 milionów wydane na marne. Stadion straszy pustkami. Ostatnie lata to tragedia

Transfer Daniego Ramireza jest piątym przeprowadzonym przez ŁKS przed nowym sezonem ekstraklasy. Do beniaminka dołączyli już Marcin Flis, Piotr Głowacki, Engjëll Hoti oraz Jakub Letniowski. Rozgrywki rozpoczną się 21 lipca, ŁKS pierwszy mecz rozegra w Warszawie z Legią.