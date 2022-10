Największe miasto w Polsce, które nigdy nie miało ekstraklasy. "Nikt nie zabroni nam marzyć"

Trzecioligowa Lechia Zielona Góra już teraz swój występ w Pucharze Polski może zaliczyć do udanych. Po wygraniu pucharowych rozgrywek na szczeblu okręgowym w województwie lubuskim, w pierwszej rundzie centralnej rywalizacji zespół Andrzeja Sawickiego pokonał po dogrywce pierwszoligowe Podbeskidzie Bielsko-Biała 2:1. Nagrodą za ten wyczyn będzie dla Lechii wizyta w Zielonej Górze zespołu z ekstraklasy – Jagiellonii Białystok.

- Wszyscy jesteśmy podekscytowani tym, że przyjeżdża do nas Jagiellonia, drużyna będąca ostatnio w niezłej formie. Czekamy z niecierpliwością na ten mecz – przyznaje w rozmowie ze Sport.pl Maciej Murawski, były reprezentant Polski i ekspert telewizyjny, obecnie także prezes Lechii, który wierzy, że środowy mecz będzie w Zielonej Górze piłkarskim świętem.

- Zdajemy sobie sprawę, że nasze szanse nie są zbyt duże, a zdecydowanym faworytem jest Jagiellonia, ale nikt nam nie zabroni marzyć. Wyjdziemy na boisko i będziemy walczyć o awans do następnej rundy. Gramy u siebie, przed własnymi kibicami i będziemy chcieli się pokazać z jak najlepszej strony – zaznacza były piłkarz m.in. Legii Warszawa i Lecha Poznań, który ma na swoim koncie także sześć występów w reprezentacji Polski, w tym jeden na mistrzostwach świata w 2002 roku. Murawski funkcję prezesa Lechii pełni od stycznia 2021 roku, sam jest też wychowankiem zielonogórskiej drużyny.

Mecz z Jagiellonią pozwoli kibicom z Zielonej Góry zasmakować piłkarskiej ekstraklasy, co samo w sobie jest dużym wydarzeniem. Wszystko dlatego, że licząca 140 tysięcy mieszkańców Zielona Góra jest największym miastem w Polsce, który nigdy nie miał klubu w ekstraklasie. Mało tego - w najwyższej klasie rozgrywkowej nie miał okazji występować żaden klub z całego województwa lubuskiego.

- Najbliżej tego celu był Stilon Gorzów, tam było blisko awansu, ale on także zatrzymał się na obecnej pierwszej lidze, gdzie spędził też na pewno więcej lat od nas – przyznaje Murawski i tłumaczy powody takiego stanu rzeczy:

- Jesteśmy małym województwem – nasze dwa największe miasta, czyli Gorzów i Zielona Góra, mają po 150 tysięcy mieszkańców, więc nie są też bardzo duże. W naszym regionie bardzo popularny jest żużel, który jest sportem dominującym. Jest też koszykówka na wysokim poziomie – w Zielonej Górze męska, w Gorzowie kobieca. W piłce nożnej z kolei tego sukcesu osiągnąć się nie udało.

- Nie ma u nas większych przedsiębiorstw i zakładów, nie było ich w czasach socjalizmu. Nikt nie budował, nie wspierał klubów piłkarskich, nie stworzył tradycji - mówi Murawski. - A gdy pieniądze się pojawiały, to przeznaczane były na koszykówkę czy żużel, podczas gdy piłka nożna w Zielonej Górze nigdy nie miała swojego opiekuna. A jak nie było pieniędzy, to nie było też silnego zespołu. Jak dodamy do tego, że stadion jest lekkoatletyczny, to brakowało też tej piłkarskiej atmosfery. To, co mamy, wystarczało najwyżej na drugi poziom rozgrywkowy – analizuje sześciokrotny reprezentant Polski.

Założona w 1946 roku Lechia nie może się pochwalić wieloma sezonami na zapleczu ekstraklasy. Łącznie na tym poziomie rozgrywek klub z województwa lubuskiego spędził tylko sześć sezonów (1952, 1973/74, 1995-99). Największym sukcesem Lechii jest awans do ćwierćfinału Pucharu Polski w sezonie 1986/87.

- Ten ostatni awans na drugi poziom został wywalczony przez piłkarzy z Zielonej Góry i okolic – wychowanków Zrywu oraz Lechii, którzy z IV ligi awansowali do II i przez kilka sezonów grali na tym poziomie - zaznacza Murawski. - Mam nadzieję, że kiedyś tam wrócimy, a o sile zespołu także będą stanowić piłkarze z naszego regionu. Tak budujemy naszą kadrę w III lidze, mamy też rezerwy w IV lidze, gdzie grają nasi bardzo młodzi zawodnicy, w większości wychowankowie. Tych, którzy się wyróżniają, co pół roku przesuwamy do pierwszego zespołu. Taka jest nasza filozofia i chciałbym, żeby w przyszłości przyniosła ona awans na wyższy poziom – zaznacza Maciej Murawski.

Lechia rozwija się "kroczek po kroczku". Wielkich planów nie ma, ale jest coś, czego w ekstraklasie mogą zazdrościć

Lechia na piłkarską mapę Polski wróciła w 2019 roku po kilkuletniej przerwie i od tego czasu występuje na poziomie trzecioligowym. Tak mówi teoria – w praktyce piłka nożna w Zielonej Górze przez cały czas istnieje.

- Klub piłkarski po prostu wrócił do starej nazwy – tłumaczy Murawski. - Przez cały czas w Zielonej Górze grała jakaś drużyna, tylko pod różnymi nazwami – Lechia, UKP, następnie UKP Falubaz, Falubaz, a na koniec klub wrócił do nazwy, która towarzyszyła mu najdłużej w jego historii. Wróciliśmy do korzeni.

Uczestnik piłkarskiego mundialu w 2002 roku w Korei i Japonii jest umiarkowanym optymistą w kontekście dalszego rozwoju klubu, którego jest prezesem oraz wychowankiem. - Staramy się rozwijać ten projekt. Mieliśmy różne momenty – lepsze i gorsze, ale od stycznia mam wrażenie, że wiele rzeczy zaczęło nam się bardzo dobrze układać. Zostawiliśmy za sobą problemy, które towarzyszyły nam w ubiegłym roku. Osoby, które wcześniej wspierały klub w nieco mniejszym stopniu, teraz działają z większym zaangażowaniem, dzięki czemu mamy większe grono udziałowców, którzy starają się rozwijać Lechię poprzez swoją wiedzę, pomysły czy kontakty. Robimy wszystko, aby klub piłkarski w Zielonej Górze szedł kroczek po kroczku do przodu i na razie nam się to udaje – opowiada Murawski.

Jakie są cele zielonogórzan na kolejne lata? - Chcemy co roku być mocniejszym klubem, zwiększać nasz budżet oraz liczbę kibiców. Naszym celem jest też poprawa infrastruktury treningowej i meczowej – mówi prezes Lechii. - W piątek otworzyliśmy "balon", który pozwoli nam zimą grać i trenować w komfortowych warunkach. Niebawem powinniśmy też zadaszyć jedną z trybun. W przyszłości z kolei chcemy awansować do wyższej ligi – w swoim najlepszym okresie Lechia grała na drugim poziomie rozgrywkowym i kiedyś chcielibyśmy tam wrócić.

- To jednak jest nieco dalsza perspektywa niż obecny sezon, w którym chcemy przede wszystkim ustabilizować naszą dyspozycję w III lidze - zaznacza Murawski, którego Lechia zajmuje piąte miejsce w swojej grupie III ligi. Ma 21 punktów i traci osiem do lidera, czyli rezerw Rakowa Częstochowa. - Chcemy być tam silnym i znaczącym zespołem, aby nie martwić się o utrzymanie, jak w ostatnich latach, a także opierać się na wychowankach i zawodnikach pochodzących z Zielonej Góry i okolic, jak to jest obecnie.

Ale choć Lechia jest klubem zaledwie trzecioligowym, to jest jednak coś, czego mogą jej zazdrościć nawet kluby z ekstraklasy. - Bazę treningową mamy jedną z najlepszych w Polsce – nie boję się tego powiedzieć – mówi dumny Murawski. - Niewiele miast i klubów ma takie warunki jak my, nie wspominając o tym, że Zielona Góra jest tak położona, że jest tu dużo cieplej niż np. w Białymstoku czy Suwałkach. Dzięki temu możemy też dużo dłużej trenować na boiskach naturalnych, których mamy bardzo wiele. W Zielonej Górze jest kilkanaście boisk trawiastych, o które miasto dba i pozwala z nich korzystać klubom oraz szkółkom za darmo. Mamy też szkołę sportową z internatem i boiskami dookoła. Warunki szkoleniowe mamy jedne z najlepszych w Polsce, szczególnie teraz, gdy powstał "balon". A będzie jeszcze lepiej – zapowiada były piłkarz Legii i Lecha.

W Zielonej Górze brak oświetlenia, a kibicom deszcz pada na głowę. Prezes apeluje: "Potrzebujemy stadionu z prawdziwego zdarzenia"

Bazą treningową Zielona Góra może się chwalić, ale gdy zaczynamy rozmowę o tym, czego najbardziej potrzeba Lechii do szybszego rozwoju i w dalszej perspektywie historycznego awansu do ekstraklasy, jej prezes szybko wskazuje jeden podstawowy czynnik – stadion.

- Marzymy, aby w Zielonej Górze powstał stadion piłkarski, który pozwoliłby nam wejść na wyższy poziom i gościć więcej niż 999 kibiców, których możemy przyjmować obecnie – opowiada Murawski. - Nie jesteśmy gotowi na organizację imprezy masowej i tak też będzie w środę przy okazji meczu pucharowego z Jagiellonią. Mamy dwa stadiony, na których możemy rozgrywać mecze, ale żaden z nich nie spełnia wymogów nawet II ligi. Nie mamy m.in. sztucznego oświetlenia, które pozwoliłoby na grę o nieco bardziej dogodnej porze w środku tygodnia niż godzina 14.30. Mimo tego, bilety na Jagiellonię rozeszły się bardzo szybko, a zapotrzebowanie było ogromne.

Murawski wierzy jednak, że trwający od kilkunastu lat "boom" na piłkarskie stadiony w Polsce przyniesie wymierne efekty również w Zielonej Górze.

- Wszędzie powstają nowe piękne stadiony piłkarskie. Niedawno taki obiekt otworzył Szczecin, niedługo zrobi to Płock, a budowane są także obiekty w Opolu czy Radomiu. Wierzę, że to będzie standard i mimo że jesteśmy małym województwem z małymi miastami i bez większych tradycji piłkarskich, to w Zielonej Górze i Gorzowie także powstaną stadiony, które pozwolą rozwijać się klubom i może któremuś z nich uda się wywalczyć ten awans do ekstraklasy – zdradza swoje marzenie prezes Lechii.

- To nie musi być duży obiekt, lecz taki na 8-10 tysięcy, spełniający wszystkie wymogi. To dałoby ogromny impuls, tak jak miało to miejsce w przypadku koszykarskiego Zastalu, który po wybudowaniu pięknej hali od razu zaczął się rozwijać, wielokrotnie zdobywał mistrzostwo Polski i grał w europejskich pucharach - zauważa prezes Lechii. - Jest to bardzo istotne i choć na ten moment nie jest to jeszcze priorytet, to jednak chciałbym, aby miasto i klub wspólnie byli przygotowani na to, by kiedyś w przyszłości taki obiekt tutaj powstał. Dzięki temu będzie łatwiej pozyskać sponsorów, lepszych piłkarzy, a nawet kibiców, którzy będą mogli przyjść na stadion bez obaw, że będzie im na głowę padał deszcz. W tej chwili takich warunków nie mamy i wszyscy zdajemy sobie sprawę, że pod tym względem nie wygląda to obecnie zbyt dobrze – przyznaje Murawski.

- To też powodowało, że przez wiele lat piłka nożna w Zielonej Górze nie rozwijała się tak, jak mogłaby. Wiadomo, że budowa stadionu to duże koszty i trzeba te pieniądze jeszcze pozyskać. My jako klub z kolei musimy stworzyć taki zespół, który będzie gotowy, aby w odpowiednim momencie walczyć o awans, bo gdyby miasto wybudowało stadion, a klub grałby w okręgówce bez perspektyw awansu, to nie miałoby to sensu. My także musimy się na to przygotować, a w ostatnich miesiącach idziemy w dobrym kierunku i za jakiś czas chcemy być gotowi na awans do wyższej ligi. W tym sezonie jeszcze nie jesteśmy – zaznacza były reprezentant Polski.

Awans do ekstraklasy? Najtrudniejszy może być pierwszy krok. "Już to jest poważną barierą"

I choć na razie ekstraklasa w Zielonej Górze pozostaje w sferze marzeń, a w Lechii twardo stąpają po ziemi, to Murawski po cichu wierzy, że przykłady innych klubów będą inspiracją dla jego drużyny w dalszej perspektywie.

- Miedź Legnica też nigdy wcześniej nie grała w ekstraklasie, a w ostatnich latach awansowała do niej już po raz drugi. Tak samo Bruk-Bet Termalica, więc wszystko jest możliwe. Raków Częstochowa kiedyś grał w ekstraklasie, ale bez większych sukcesów, a teraz dzięki Michałowi Świerczewskiemu i ludziom z klubu z Markiem Papszunem na czele walczy o najwyższe cele. My także mamy swoje marzenia, ale nie mamy takiego Michała Świerczewskiego i możliwości, żeby już teraz bić się o awans nawet do II ligi. Chcemy być jednak niedługo do tego gotowi i w tym kierunku zamierzamy podążać – zaznacza były pomocnik.

Czego potrzeba Lechii, by na razie móc rywalizować o przepustkę do II ligi? - Aby walczyć o awans, potrzebujemy dwóch, trzech nazwisk, które będą stanowić o sile tej drużyny. Na to z kolei potrzebny jest większy budżet, a my pracujemy na to, aby z roku na rok mieć większe możliwości – mówi Murawski, który nie ukrywa, że w drodze do I ligi, a może i ekstraklasy najtrudniejszy może być ten pierwszy krok, czyli wydostanie się z III ligi.

- Występujemy w bardzo trudnej grupie, z której awansować może tylko jeden zespół. Już to jest poważną barierą. W obecnym sezonie pewniakiem do awansu wydawała się Polonia Bytom, która ma dużo większy budżet od naszego, a po kilkunastu kolejkach już takim pewniakiem nie jest – analizuje prezes Lechii.

- Trudno określić taką perspektywę, ilu lat potrzebowalibyśmy na awans do I ligi czy ekstraklasy, bo możemy stworzyć zespół gotowy do walki o awans, a na koniec i tak będzie decydowało boisko. Czasami masz więcej szczęścia, czasami mniej i możesz nie awansować. A może być też tak, jak w Warcie Poznań, która kilka lat temu zbudowała budżet na utrzymanie w I lidze, a koniec końców jeszcze w tym samym sezonie awansowała do ekstraklasy i rok później była blisko awansu do europejskich pucharów. Nie mamy takich możliwości, żeby powiedzieć: "Budujemy budżet na pięć milionów złotych i walczymy za wszelką cenę o awans do II ligi, a następnie wyżej" - mówi ze spokojem Murawski.

- Wydostanie się z III ligi może być zadaniem najtrudniejszym, bo jak widzimy obecnie w tabeli II ligi, to na dwóch pierwszych miejscach są beniaminkowie – Kotwica Kołobrzeg i Polonia Warszawa. Ruch Chorzów, z którym dwa lata temu graliśmy w III lidze, teraz jest liderem I ligi. Szybkie awanse zaliczały też Skra Częstochowa czy kluby z Łodzi – ŁKS i Widzew. Naszym zadaniem jest to, żeby z roku na rok poprawiać się w każdym aspekcie, a wciąż mamy jeszcze wiele rzeczy do poprawy i zdajemy sobie z tego sprawę. Wciąż wiele rzeczy opiera się na entuzjazmie ludzi związanych z Lechią, a musimy coraz bardziej profesjonalizować ten klub i zwiększać nasz budżet, aby nasi udziałowcy się „nie wypalili" po jakimś czasie. Ale my to robimy – podsumowuje prezes Lechii.

Mecz 1/16 finału Pucharu Polski pomiędzy Lechią a Jagiellonią Białystok zostanie rozegrany w środę 12 października o godzinie 14:30.