Dziennikarz ujawnia brutalną prawdę o Santosie. "Jest zaorany"

Nie takiego początku przygody z reprezentacją Polski oczekiwał Fernando Santos. Przegrał aż dwa z trzech meczów eliminacyjnych do Euro 2024. Najbardziej bolesna była czerwcowa porażka z Mołdawią. Choć Biało-Czerwoni byli faworytami i prowadzili do przerwy 2:0, to w drugiej połowie popełnili proste błędy, z których skorzystali rywale. Zdobyli trzy bramki i ostatecznie wyrwali naszej kadrze trzy punkty. - To jest nie do wytłumaczenia - mówił po meczu załamany Santos.

Dziennikarz nie ma wątpliwości ws. Santosa. "Jest zaorany"

Po blamażu wskazywano, że jednym z głównych powodów porażki był brak charakteru zawodników. Rozgorzała też dyskusja na temat ewentualnego zwolnienia Santosa po najgorszym początku eliminacji od lat. Sugerowano nawet, że jeśli PZPN nie podejmie takiej decyzji, to sam 68-latek może odejść. - Nie zdziwię się, jeśli Santos będzie drugim Vasco da Gamą po Sousie. Wycieczka na nieznane wody się nie powiedzie, zrezygnuje - mówił Artur Wichniarek.

Były współpracownik Adama Nawałki przejechał się po Santosie

Teraz głos w sprawie zabrał Mateusz Święcicki. Dziennikarz Eleven Sports stwierdził, że Santos może być negatywnie zaskoczony tym, jak układa się jego współpraca z reprezentacją Polski. Oczekiwał lepszych wyników, szczególnie patrząc na gwiazdy, które występują w kadrze.

- Myślę, że Fernando Santos jest zaorany. Zaorany faktem tego, z jaką mentalnie grupą ma do czynienia. Mnie już kompletnie nie obchodzi, co na temat naszej kadry mówią zagraniczni dziennikarze, trenerzy i piłkarze, ponieważ oni niewiele wiedzą o polskiej mentalności i problemami, z jakimi się borykamy. Patrzą idealistycznie przez pryzmat klubów, w których występują nasi piłkarze. I chyba Santos temu uległ - i nietrudno się dziwić, bo to gość z zupełnie innego świata i o naszej kadrze miał niewielkie pojęcie. Trudno mieć do niego o to pretensje - powiedział dziennikarz w programie "Świat według Świętego" na kanale Meczyki.pl.

"Jedno z największych wyzwań w karierze"

Santos to doświadczony trener, który prowadził już dwie reprezentacje - Grecję i Portugalię. Z drugą z nich zdobył mistrzostwo Europy w 2016 roku. I mimo że wówczas też napotkał duże trudności, to zdaniem Święcickiego praca w reprezentacji Polski jest najprawdopodobniej największym wyzwaniem w karierze selekcjonera.

- To jest największy przeskok dla Portugalczyka. Bardzo szybko zdiagnozował problemy polskich graczy - nadmierny egoizm, brak myślenia zespołowego, rozgrywanie prywatnych meczów. Uważam, że to jedno z największych wyzwań w jego karierze - ogarnięcie tej grupy pod kątem mentalnym - podsumował.

Mimo że sytuacja w tabeli grupy E eliminacji Euro 2024 mocno skomplikowała się dla Polski (Biało-Czerwoni zajmują dopiero czwarte miejsce z dorobkiem trzech punktów), to ta nadal ma szansę awansować bezpośrednio na imprezę. Musi jednak wystrzegać się kolejnych wpadek. Szansę na rehabilitację otrzyma już we wrześniu - wówczas zmierzy się z Wyspami Owczymi i Albanią.