To byłby transfer, jakich w ekstraklasie się nie widuje. Nastolatek z Interu blisko ligi

Śląsk Wrocław w zakończonym niedawno sezonie ledwo uchronił się przed spadkiem, zajmując 15. miejsce i mając tylko punkt przewagi nad otwierającą strefę spadkową Wisłą Płock. Aby nie powtórzyć takiej sytuacji, władze Śląska przed startem kolejnego sezonu Ekstraklasy szukają wzmocnień nawet w Interze Mediolan.

Guercio trafi do Ekstraklasy? Był kapitanem młodzieżówek Interu

Tommaso Guercio to niezwykle ciekawa postać i nie będzie kontrowersyjną opinią stwierdzenie, że jest on przyszłością polskiej piłki. 18-latek urodził i wychował się we Włoszech, skąd jest jego tata, Daniele. Mama z kolei jest Polką i właśnie dlatego utalentowany środkowy obrońca reprezentuje nasz kraj. Guercio na grę dla Polski zdecydował się cztery lata temu, choć otrzymywał też powołania do włoskiej kadry.

Jak przyznał w wywiadzie z "Przeglądem Sportowym" jego ojciec, młody piłkarz o wiele lepiej czuł się u nas i po pierwszym zgrupowaniu wiedział, że powołania od Włochów już nie przyjmie. - Dwa razy został zaproszony na zgrupowanie reprezentacji Włoch do lat 15. Za pierwszym razem je przyjął. Poinformowaliśmy Macieja Chorążyka, który skontaktował się z nami wcześniej jako przedstawiciel Polskiego Związku Piłki Nożnej, że syn chce spróbować i jednego, i drugiego. Potem przyszło powołanie na polską kadrę. Po powrocie z jej zgrupowania Tomek już wiedział, że to jest to. Przy wyborze Polski kierował się sercem - przyznał Daniele Guercio.

Guercio jest wychowankiem Interu Mediolan, a jeszcze niedawno w drużynie U17 biegał po boisku z opaską kapitańską na ramieniu. W tym sezonie występował w zespole do lat 19 mediolańskiego klubu, gdzie rozegrał łącznie 20 meczów, zdobywając dwie bramki. Jak informuje kanał telewizyjny SportItalia, pozyskaniem środkowego obrońcy zainteresowany jest Śląsk Wrocław, który liczy na to, że polskie pochodzenie i gra w naszej kadrze przekonałyby go do gry w Ekstraklasie. Ważny jest też fakt, że Guercio nie podpisał jeszcze seniorskiego profesjonalnego kontraktu z Interem, więc do Śląska mógłby odejść za darmo.

18-latek od 2019 roku przeszedł przez wszystkie etapy młodzieżowych reprezentacji Polski, zaczynając od U15. Obecnie występuje w kadrze U19 Marcina Brosza, w której do tej pory zaliczył cztery spotkania.