Media: Czterech piłkarzy na wylocie z Barcelony. Wyciekła tajna lista

Władze La Liga uważnie przyglądają się finansom hiszpańskich klubów. Na cenzurowanym jest FC Barcelona, której kibice w zasadzie przed każdym transferem muszą się zastanawiać, czy wszystko uda się dopiąć na czas. W przeszłości klub miał już problemy z rejestracją Gaviego.

REKLAMA

Zobacz wideo Drugie miejsce sztafety kobiet na Igrzyskach Europejskich. "Będziemy się hejtować, ale wszystkie się lubimy"

Barcelona chce sprzedawać. Już cztery odejścia w najbliższych dniach?

Według informacji katalońskiego dziennika "Sport" Barcelona jeszcze do końca tego miesiąca będzie chciała pozbyć się pięciu zawodników, żeby uwolnić z budżetu płacowego nawet 50 milionów euro na kolejny sezon. Prezes klubu Joan Laporta zapowiadał, że ten ma wynosić od 450 do 470 milionów euro. Obecnie Barcelona na płace ma wydawać 530 milionów euro.

Największy atencjusz mundialu znowu w akcji. Wypalił. "Było tam 1000 innych osób"

Piłkarze, których Barcelona chce się pozbyć to Samuel Umtiti, Clement Lenglet, Sergino Dest, Alex Collado. Kontrakty tych czterech zawodników są warte około 50 milionów euro - samego Umtitiego około 20 milionów. Barcelona uznaje za swój priorytet znalezienie im nowego pracodawcy.

Kluby są zainteresowane. Trwa walka z czasem

Clement Lenglet ma za sobą wypożyczenie do Tottenhamu, gdzie był piłkarzem pierwszego składu. Klub ma być zainteresowany przedłużeniem z nim współpracy i Barcelona spodziewa się, że dostanie za niego 10 milionów euro. Samuel Umtiti ostatnio był wypożyczony do Lecce, z którym wywalczył utrzymanie w Serie A. Ściągnąć go chce Olympique Lyon, które oczekuje jednak, że piłkarz obniży swoje oczekiwania finansowe. Barcelonie tak zależy na jego odejściu, że byłaby gotowa oddać go za darmo.

"Sport" sugeruje też, że na szukaniu oszczędności ucierpią inne sekcje klubu. Barcelona wydaje 90 milionów euro na inne zespoły oraz na drużyny młodzieżowe. Największego ciosu może spodziewać się sekcja koszykarska.

Nie do wiary. Tyle kosztuje jacht, na którym Cristiano Ronaldo spędza wakacje

Trudniejsza będzie sprzedaż Desta i Collado. Obaj zostali poinformowani przez klub, że mogą odejść. Ten pierwszy ma za sobą mało udane wypożyczenie do AC Milanu. Ten drugi grał na początku swojego wypożyczenia do Elche, ale potem stracił cztery miesiące przez kontuzję, a po powrocie miał problemy z przebiciem się do pierwszego składu. Na razie Barcelona nie ma jednak za nich ofert, a zegar tyka. Do 30 czerwca zostało już tylko kilka dni. Transferowe zamieszanie nie przeszkodziło jednak katalońskiemu klubowi w ogłoszeniu transferu Ilkaya Guendogana.