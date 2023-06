Wyścig z czasem przed meczem Igi Świątek! Rywalka może nie zdążyć

Po owocnym czasie na kortach ziemnych, czego podsumowaniem był triumf w Roland Garros, Igę Świątek czeka rywalizacja na trawie. Przed Wimbledonem, który rozpocznie się 3 lipca, Polkę czeka start w Bad Homburg (WTA 250).

Liderka światowego rankingu już w poniedziałek, 26 czerwca, około godz. 18:00 zagra swój mecz pierwszej rundy na niemieckiej ziemi. Jej rywalką będzie reprezentantką gospodarzy Tatjana Maria (66. WTA). 35-latka jeszcze niecałą dobę wcześniej rywalizowała we Włoszech. Niemka w miejscowości Gaiba rozgrywała finał imprezy WTA 125, w którym w trzech setach przegrała z Ashlyn Krueger (143. WTA), mimo że w decydującej partii prowadziła już 5:2.

Po tym spotkaniu miała tylko kilkanaście godzin, aby dostać się do Bad Homburg i zagrać przeciwko liderce światowego rankingu. "Obudziłam się dzisiaj o szóstej rano po moim wczorajszym wieczornym finale. Jechałam godzinę na lotnisko w Bolonii. Czekam z rodziną na lot do Frankfurtu. Mam nadzieję, że nie będzie opóźniony i będę mogła przyjechać na czas, aby zagrać przeciwko Idze Świątek o 18. Do zobaczenia" - relacjonowała w mediach społecznościowych Tatjana Maria.

Dlaczego mecz Polki z Niemką zaplanowano już na poniedziałek, mimo jej niedzielnego meczu we Włoszech? Głównym powodem są względy marketingowe. Dla organizatorów imprezy w Bad Homburg wizyta i gra liderki światowego rankingu to świetna okazja, aby to właśnie Iga była twarzą turnieju. Od tygodni ogłaszali, że jej pierwszy mecz odbędzie się właśnie w poniedziałek, 26 czerwca. Pod tę datę i mecz Polki ułożona była cała promocja imprezy.

Niefart losowania sprawił, że 35-latka musi ścigać się z czasem, ale taki już los zawodowych tenisistów, którzy są przyzwyczajeni do ciągłych i szybkich podróży.