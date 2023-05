Legia wygrała z Katarczykami. "Postawa dość rzadka w dzisiejszych czasach"

Piłkarze Legii Warszawa w sobotnie popołudnie na zakończenie sezonu pokonali w obecności kompletu widzów Śląsk Wrocław 3:1. Po spotkaniu fani dostali jeszcze jedną dobrą informację. Klub poinformował, że o kolejny rok przedłuża kontrakt z Josue, czyli swoją największą gwiazdą.

Negocjacje z Jouse mogły spalić na panewce. Portugalczyk dostał bardzo kuszącą ofertę

- Walczymy dla was, walczymy dla Legii. Jestem dumny, że jestem piłkarzem tej drużyny. Mamy jeszcze coś do zrobienia, bo w przyszłym sezonie trzeba odzyskać mistrzostwo Polski - zapowiedział Portugalczyk, który na murawie chwycił za mikrofon i zwrócił się bezpośrednio do kibiców - pisał Bartłomiej Kubiak, dziennikarz Sport.pl.

Teraz portal "Legia.Net" poinformował, że zanim Josue podpisał nową umowę, otrzymał bardzo korzystną ofertę z Kataru, o wiele lepszą finansowo od tej z Legii Warszawa.

- Josue postanowił jednak, że skoro dał już słowo w klubie i dogadał wszystkie szczegóły przedłużenia kontraktu, to nie będzie się z tego wycofywał. Mimo o wiele mniejszych pieniędzy postanowił odrzucić propozycję i zostać w Warszawie i Legii gdzie jest szczęśliwy. Postawa godna kapitana zespołu i dość rzadka w dzisiejszych czasach. Kto wie, może klub z Kataru powróci z ofertą za rok? - czytamy w portalu.

Josue ma za sobą świetny sezon. Zagrał 37 meczów, zdobył 15 bramek i miał 10 asyst. W sumie dla Legii Warszawa grał już 81 razy, strzelił 18 goli i miał 27 asyst. Portugalczyk jest największą gwiazdą nie tylko Legii Warszawa, ale całej ekstraklasy. W poniedziałek podczas Gali Ekstraklasy może odebrać nagrody w dwóch kategoriach: dla najlepszego piłkarza i pomocnika sezonu 2022/23.

Legia Warszawa została wicemistrzem Polski. W 34 spotkaniach zdobyła 66 punktów, dziewięć mniej niż mistrz - Raków Częstochowa.