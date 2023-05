Ależ odpowiedź Śląska na trafienie Wisły Płock. Bramka marzenie [WIDEO]

Śląsk Wrocław jest w bardzo trudnej sytuacji w ekstraklasie. Wrocławianie są obecnie w strefie spadkowej i do bezpiecznego 15. miejsca przed startem kolejki tracili sześć punktów. To oznacza, że zespół Jacka Magiery musi wygrać sobotnie spotkanie z Wisłą Płock, aby utrzymać matematyczne szanse na utrzymanie. Do przerwy na Tarczyński Arenie jest remis 1:1.

REKLAMA

Zobacz wideo Traktowanie sędziów? Listkiewicz nie kryje oburzenia

Wisła Płock pierwsza wyszła na prowadzenie. Słupek i rykoszet zmyliły Szromnika

Choć piłkarsko Śląsk sprawiał lepsze wrażenie na boisku, to jako pierwsza bramkę zdobyła Wisła Płock. W 30. minucie meczu Dominik Furman egzekwował rzut wolny. Piłka trafiła w słupek bramki Michała Szromnika i po chwili upadła prosto pod nogi Bartosza Śpiączki, który oddał silny strzał. Piłka trafiła jeszcze któregoś z graczy Śląska i po rykoszecie wpadła do siatki. Michał Szromnik był bez szans.

Dla Śpiączki było to szóste trafienie w bieżących rozgrywkach. Co ciekawe 31-latek trafił już jesienią przeciwko Śląskowi. Wówczas, jeszcze w barwach Korony Kielce, zaliczył dublet.

Śląsk Wrocław wyrównał i wrócił do gry. Ale w jakim stylu! "Goalzo" Nahuela

Sześć minut później Śląsk zdobył bramkę wyrównującą. Kapitalnym uderzeniem popisał się Mathias Nahuel, który strzałem zza pola karnego pokonał Krzysztofa Kamińskiego. "Ależ strzał, ależ fantastyczne wyrównanie" - emocjonował się Rafał Dębiński, który komentuje to spotkanie. Hiszpan przywrócił wrocławian do gry o zwycięstwo w całym spotkaniu i do walki o utrzymanie.

Dla Nahuela był to dopiero drugi gol w tym sezonie. Ale może się okazać, że na wagę bardzo ważnych punktów.

Więcej artykułów o podobnej treści znajdziesz na portalu Gazeta.pl.