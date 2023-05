Brazylijski piłkarz z Guingamp miał ofertę z ekstraklasy. Weto postawiła żona

Lechia Gdańsk po 15 latach pożegnała się z ekstraklasą. Biało-Zieloni mają za sobą fatalny sezon, choć jeszcze w lipcu ubiegłego roku reprezentowali Polskę w Lidze Konferencji Europy. Później w Gdańsku popełniono jednak wiele błędów, które przyczyniły się do tego, że w kolejnych rozgrywkach gdańszczanie będą grać w pierwszej lidze. Jednym z zaniechań był brak konkretnych transferów.

Lechia Gdańsk mogła mieć nowego środkowego obrońcę. W transferze przeszkodziła... żona

Latem ubiegłego roku do Lechii trafiło tylko trzech nowych piłkarzy - młodzieżowiec Dominik Piła, z którym kontrakt podpisano jeszcze w styczniu 2022 roku, a także Joeri de Kamps oraz wypożyczony z Legii Joel Abu Hanna. Jak się okazuje, mógł do tej listy dołączyć także Philipe Sampaio, Transfer został jednak zablokowany.

Kiedy Sampaio występował we francuskim EA Guingamp, pojawiła się oferta z Lechii Gdańsk, a także Łudogorca Razgrad. - Prezes poinformował mnie, że sprzedaje mnie do klubu w Polsce. Lechia Gdańsk i Łudogorec Razgrad bardzo mnie chciały - wyjawił 28-latek w rozmowie z dziennikiem "Lance!".

Ostatecznie Brazylijczyk nie trafił do Polski, na co spory wpływ miała jego żona. - Powiedziała: "Och, znowu przeprowadzimy się do jakiegoś zimnego kraju? Nie mówimy w tym języku". Wtedy pojawiła się oferta z Brazylii z Botafogo - przyznał piłkarz, który kilka dni później podpisał umowę z brazylijskim klubem.

Sampaio w przeszłości występował w takich drużynach jak Santos, Achmat Grozny, Guingamp czy też Boavista. Z kolei Lechia Gdańsk po fatalnym sezonie jest już pewna spadku z ekstraklasy, mimo że do rozegrania zostały jej jeszcze trzy spotkania.