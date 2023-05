Premier obiecał pieniądze dla Rakowa. Miasto tonuje nastroje. To tylko słowa

Premier Mateusz Morawiecki w czwartek gościł na stadionie Rakowa Częstochowa. Szef rządu znalazł się tam nieprzypadkowo. To właśnie stadion jest największą bolączką świeżo upieczonych mistrzów Polski. Obiekt przy ulicy Limanowskiego pomieści zaledwie 5,5 tys. kibiców i nie spełnia standardów wymaganych do gry w IV rundzie eliminacji do Ligi Mistrzów ani fazie grupowej któregokolwiek z europejskich pucharów. Jeśli Raków zakwalifikuje się do któregoś z nich, jego piłkarzy czekają dalekie wyjazdy.

Morawiecki zapowiedział 40 mln na stadion Rakowa Częstochowa. Co na to miasto? "Tylko słowna deklaracja"

Morawiecki na specjalnej konferencji prasowej zapewniał, że temu zaradzi. - Postanowiliśmy zainwestować państwowe środki, by wesprzeć budowę stadionu Rakowa - powiedział. Obiecał na ten cel 40 mln euro, czyli ponad połowę kwoty, która przewidziana jest w kosztorysie. Na jego słowa w piątek zareagował częstochowski magistrat. - Poza słowną deklaracją przyznania 40 mln zł na ten cel Urząd Miasta Częstochowy nie ma na razie innej oficjalnej informacji potwierdzającej zamiar przyznania środków z budżetu państwa - czytamy w oświadczeniu.

Na razie miasto ma przygotowany projekt drugiego etapu rozbudowy stadionu, który obejmuje infrastrukturę okołostadionową. Chodzi o podgrzewane boiska treningowe, klubowe budynki i zaplecze. Wszystko to pochłonie 16 mln zł. - To projekt uzgodniony wcześniej z klubem. Miasto ma zabezpieczony wkład własny oraz prawomocne pozwolenie na budowę. Czeka nadal na podpisanie umowy na ministerialne dofinansowanie i chce uruchomić przetarg wykonawczy (ministerialny program dotacyjny został uruchomiony później, niż pierwotnie planowano) - tłumaczy Urząd Miasta.

Najbardziej wyczekiwany w Częstochowie jest trzeci etap rozbudowy związany z powiększeniem trybun i podniesieniem kategorii stadionu zgodnie ze standardami UEFA. Docelowo wg przewodniczącego rady nadzorczej Rakowa Wojciecha Cygana obiekt ma pomieścić 15 tys. widzów. - W tej sprawie odbywają się konsultacje między przedstawicielami klubu a miejskim wydziałem inwestycji i zamówień publicznych. - informują miejscy urzędnicy. Poza tym wyjaśniają, że przystąpienie do prac projektowych i rozpisania przetargu jest uzależnione od "dookreślenia zakresu prac przez klub i zapewnienia przez miasto pełnego montażu finansowego inwestycji, z uwzględnieniem deklarowanego zewnętrznego wsparcia".