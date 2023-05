Tak Legia zareagowała na to, że Raków został mistrzem Polski

W poprzednich dwóch sezonach Raków Częstochowa był bliski zdobycia mistrzostwa Polski, ale za każdym razem brakowało przysłowiowej kropki nad "i". Dwa lata temu w walce o trofeum pokonała go Legia Warszawa, z kolei rok temu Lech Poznań. W tym sezonie piłkarze Marka Papszuna nie dali sobie już wyrwać zwycięstwa z rąk i przypieczętowali tytuł na trzy kolejki przed końcem rozgrywek.

REKLAMA

Zobacz wideo Legia Warszawa rozbije bank dla piłkarza?

Legia Warszawa pogratulowała mistrzostwa Rakowowi Częstochowa. Króciutko

W niedzielnym spotkaniu Raków potrzebował tylko punktu w starciu z Koroną Kielce, by sięgnąć po historyczne trofeum. Nie udało mu się spełnić tego warunku - przegrał 0:1. Niespodziewanie pomocną dłoń wyciągnęła Legia. Stołeczny klub mógł odłożyć koronację częstochowian o kolejny tydzień w przypadku zwycięstwa z Pogonią Szczecin. Ostatecznie jednak i piłkarze Kosty Runjaicia zaliczyli wpadkę, przegrali 1:2, co przekreśliło ich nadzieje na odrobienie start do Rakowa.

Nagrali Papszuna podczas fety. Króciutko i po męsku. Hit

Eksperci, kibice oraz rywale ślą gratulacje dla drużyny Marka Papszuna. Na taki gest zdobyła się też wspomniana Legia, która zamieściła krótki, ale wymowny wpis pod postem mistrzowskim Rakowa. "Gratulacje Raków Częstochowa." - napisał stołeczny klub na Twitterze.

Mimo wszystko warszawiacy mogą być zadowoleni z obecnego sezonu. W poprzednich rozgrywkach zajęli odległą 10. lokatę. Przezwyciężyli jednak kryzys i pokazali, że są w stanie znów walczyć na wysokim poziomie. I choć ostatecznie nie wygrali mistrzostwa kraju, to sezon zakończą z trofeum - Pucharem Polski. W finale dopiero po rzutach karnych pokonali właśnie Raków.

Więcej treści sportowych na stronie głównej Gazeta.pl.

Tak świętuje Raków. W głośnikach nieśmiertelny hit [WIDEO]

Piłkarze Rakowa zmierzają na Limanowską, by wspólnie z fanami celebrować mistrzostwo

Częstochowianie rozpoczęli już świętowanie. O triumfie dowiedzieli się w trakcie podróży z Kielc, ale nie przeszkodziło im to w hucznym celebrowaniu. W mediach społeczościowych pojawiają się kolejne filmiki z wielkiej fety Rakowa. Piłkarze śpiewają, popijają alkohol i całą drużyną cieszą się z mistrzostwa. Za kilka godzin powinni do nich dołączyć też kibice.