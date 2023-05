Wszystkie oczy na Raków. Eksperci podkreślają jedną rzecz

Gdyby Raków w starciu z Koroną zdobył przynajmniej jeden punkt, to już wtedy mógłby cieszyć się z mistrzostwa Polski. Niesamowicie dogodnej sytuacji w końcówce spotkania, która mogła dać Rakowowi "zwycięski remis" nie wykorzystał jednak Fran Tudor, który miał przed sobą pustą bramkę. Wygrana Korony oznacza, że ten zespół prawie na pewno utrzymał się w ekstraklasie. Raków natomiast jeszcze kilka godzin musiał czekać na wieści, czy zostanie dziś mistrzem Polski.

Raków Częstochowa zdobywa mistrzostwo Polski! Eksperci zachwyceni

Legia Warszawa, a więc wicelider, nie potrafiła zdobyć trzech punktów w wyjazdowym meczu przeciwko Pogoni Szczecin (1:2), więc Raków może odetchnąć z ulgą. Już nikt nie zdoła odebrać im mistrzostwa! Tytuł zespołu z Częstochowy jest powodem wielkiej radości dla Rakowa. Spowodował też napływ gratulacji z całej Polski.

"Taaaak! Jesteśmy Mistrzem Polski! Podziękowania i gratulacje dla zawodników, sztabu, pracowników klubu, kibiców oraz wszystkich innych osób, które pomagały. Zrobiliśmy to, o czym kilka lat temu mogliśmy co najwyżej marzyć." - cieszy się na swoim Twitterze właściciel Rakowa Częstochowa Michał Świerczewski.

"No to wielkie gratulacje Raków! W pełni zasłużenie, bawcie się dobrze!" - pogratulował drużynie z Częstochowy Jakub Seweryn ze Sport.pl.

W humorystyczny sposób mistrzostwo Rakowa skomentowała rzeczniczka Korony Kielce, Daria Wollenberg. Przeprosiła za popsucie nastrojów wygraną w bezpośrednim starciu. "Gratulacje dla Wojciecha Cygana, Michała Świerczewskiego, Marcina Rzeszowskiego, Michała Szprendałowicza i dla wszystkich osób związanych z klubem, a także dla sztabu i piłkarzy. Trochę Wam popsuliśmy nastroje, ale jak widać nie na długo. Klasyczne win-win. To historyczny sukces Rakowa. Udanego świętowania!"

Ze zwycięstwa klubu cieszył się też Wojciech Cygan, przewodniczący Rady Nadzorczej Rakowa, ale również wiceprezes PZPN i wiceprzewodniczący Ekstraklasy. "Raków Częstochowa Mistrzem Polski. I nie liczy się nic" - napisał.

Samuel Szczygielski z serwisu Meczyki.pl zauważył, że choć Raków może się cieszyć, to ten tydzień nie był dla zespołu z Częstochowy najlepszy.

"Rakowowi Częstochowa świętowanie historycznego mistrzostwa Polski przypada w najgorszym, najbardziej frustrującym dla nich tygodniu sezonu." - przypomnijmy, że Raków najpierw przegrał w finale Pucharu Polski, a następnie nie mógł fetować mistrzostwa po spotkaniu z Koroną.

Interesujące okoliczności mistrzostwa Rakowa zauważył też Maciej Wąsowski z Weszło.com. "W dość oryginalny sposób Raków został mistrzem Polski. Mistrzowie przegrali w Kielcach z Koroną i o tym, że zdobyli tytuł dowiedzieli się w autokarze, wracając z meczu pod Jasną Górę, bo Pogoń wygrała z Legią. Jeszcze to pudło Tudora. To mogło się wydarzyć tylko w Ekstraklasie." - podsumował niedzielne spotkania.

Triumf spójnej wizji. Eksperci doceniają Raków

Klub z Częstochowy został również doceniony za drogę, którą przeszedł w ostatnich latach i mądrość w budowaniu zespołu. Na to uwagę zwrócił Marek Wawrzynowski z "Przeglądu Sportowego".

"No i koniec, dziś Raków się męczył, ale zasłużył. To też triumf spójnej wizji, konsekwencji i cierpliwości, budowania krok po kroku, dobrego przemyślanego skautingu, ograniczenia wpływu emocji. Tak powinno się robić piłkę i mam nadzieję, że to będzie wskazówka dla reszty klubów."

W podobne tony uderza dziennikarz Kacper Tomczyk z TVP Sport. "Niech okoliczności nikomu w Rakowie nie przeszkodzą w radości. Ciężka, siedmioletnia praca małego klubu startującego z tymi ludźmi z trzeciego poziomu rozgrywkowego kończy się na szczycie. Lekcja dla całej piłkarskiej Polski, że można. Raków Częstochowa mistrzem Polski."

Gratulacje zespołowi złożył również Jarosław Królewski z Wisły Kraków. Również on docenił ścieżkę, jaką przeszedł klub. "Gratulacje dla Rakowa oraz całego zespołu za zdobycie Mistrzostwa Polski. To wielki wyczyn, ciężka praca oraz wybitna konsekwencja, która doprowadziła Was do tego sukcesu. Niech ta historia będzie inspiracją dla innych. Dla mnie jest. Serdeczności." - napisał na swoim Twitterze.

Ekstraklasa poinformowała, że dekoracja medalowa i wręczenie trofeum mistrza kraju odbędzie się 27 maja, po zakończeniu 34. kolejki.

Raków Częstochowa zdobył swoje pierwsze mistrzostwo Polski. Klub największe sukcesy w swojej 102-letniej historii odnosi w ostatnich latach, a ich głównym autorem był trener Marek Papszun. Za jego kadencji zespół przeszedł drogę od II Ligi do Ekstraklasy. Zwycięstwem w lidze trener kończy swoją pracę w Rakowie. W nowym sezonie szkoleniowca zastąpi jego dotychczasowy asystent Dawid Szwarga.