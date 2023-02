Szykuje się zaskakujący transfer w ekstraklasie. Trener Lecha oglądał diament

Lech Poznań kilka dni temu osiągnął historyczny wynik i jako pierwszy polski zespół od 32 lat nie odpadł na wiosnę z europejskich pucharów. Poznaniacy zagrają w kolejnej rundzie Ligi Konferencji Europy, ale powoli myślą także już o letnich wzmocnieniach. Na obserwację jednego z piłkarzy udał się w ten weekend sam szkoleniowiec Lecha.

Kajetan Szmyt może stać się bohaterem sensacyjnego transferu. Chce go Lech Poznań

W sobotę Warta Poznań podejmowała w Grodzisku Wielkopolskim Koronę Kielce. Poznański zespół wygrał aż 5:1, a z dobrej strony po raz kolejny zaprezentował się Kajetan Szmyt. Szmyt, który od jakiegoś czasu wzbudza zainteresowanie Lecha Poznań, miał udział przy jednej z bramek dla Warty. W sobotę na trybunach młodego piłkarza obserwował John van den Brom.

Przejście Szmyta z Warty do Lecha byłoby ruchem rzadko spotykanym w polskiej ekstraklasie. 20-latek jest wychowankiem Akademii Warty i gdyby transfer doszedł do skutku, wzmocniłby lokalnego rywala drużyny, w której się wychował. Byłaby to też pierwsza od kilku lat transakcja na linii Warta-Lech.

Kilka tygodni temu szkoleniowiec Warty Dawid Szulczek przyznał, że rozwój Szmyta to również wizytówka dla całego klubu. - Progres Kajtka w skali roku po powrocie z Polkowic jest widoczny gołym okien. Zauważamy to my w klubie, widzą to też inni, którzy obserwują mecze Warty - przyznał cytowany przez portal WP SportoweFakty. - Kajtek ma asysty, potrafi zrobić różnicę na boisku i jest bardzo ciekawym zawodnikiem. Gdy poprawi finalizację, zyska jeszcze więcej jakości i spokoju. Jego rozwój to wizytówka naszej pracy - dodał Szulczek.

Kajetan Szmyt zadebiutował w ekstraklasie w 2020 roku w spotkaniu Warty z Piastem Gliwice. Rozegrał dotychczas łącznie 31 meczów w najwyższej klasie rozgrywkowej i zanotował 3 asysty. Wciąż czeka na debiutancką bramkę. Zanim został ważnym ogniwem Warty, grał także w Górniku Polkowice oraz Nielbie Wągrowiec. W reprezentacji Polski do lat 21 rozegrał 3 spotkania.