Jest awans! Lech Poznań w 1/8 finału LKE. Ishak bohaterem

Była 63. minuta meczu. Gospodarze męczyli się w ofensywie i do tego momentu oddali zaledwie jeden celny strzał na bramkę i nie mieli 100 proc. okazji. Wreszcie jednak przeprowadzili świetną, zespołową akcję. Przerzucili piłkę na prawą stronę do Joela Pereiry, który dotychczas dośrodkowywał bardzo słabo. Tym razem Portugalczyk podał jednak znakomicie, na ósmy metr do Szweda Mikaela Ishaka. Kapitan Lecha Poznań uderzył z pierwszej piłki i bramkarz Julian Faye Lund nie miał praktycznie szans na skuteczną interwencję. Bohater gospodarzy nie dotrwał do końca pojedynku. Najpierw złapały go skurcze, a potem, w 78. minucie zastąpił go Filip Marchwiński.

Trzy połowy Lecha w dwumeczu bez celnego strzału

Siedem meczów i sześć zwycięstw - taki dotychczas bilans miał Lech Poznań w meczach przed własną publicznością w europejskich pucharach. Teraz w obecności 35 tysięcy widzów liczył, że podtrzyma świetną passę i awansuje do 1/8 finału Ligi Konferencji Europy.

O pierwszej połowie gospodarze pewnie chcieliby jednak jak najszybciej zapomnieć. Kontynuowali bowiem fatalną serię bez celnego strzału w dwumeczu z Norwegami. Do przerwy w Poznaniu nie oddali ani jednego, więc mieli już aż 135 minut, bo w pierwszym spotkaniu też im się to nie udało. Lech Poznań grał słabo w ofensywie. Brakowało składnych, zespołowych akcji i więcej odwagi skrzydłowym - m.in. Michałowi Skórasiowi. Niewidoczny był Afonso Sousa, a zbyt wiele strat miał Ba Loua.

Lech Poznań najgroźniejszą okazję stworzył dopiero w 43. minucie. Wtedy podanie w polu karnym dostał Filip Szymczak, strzelił wzdłuż bramki, ale obok słupka. Piłkę próbował jeszcze na trzecim metrze przeciąć Skóraś, ale je nie sięgnął.

To goście lepiej prezentowali się w ofensywie, mieli większą kulturę gry, ich akcje były groźniejsze. Nie mieli jednak do przerwy 100 proc. sytuacji i oddali jednak tylko jeden, słabiutki celny strzał na bramkę.

Po zaledwie 180 sekundach drugiej części goście mogli cieszyć się z prowadzenia. Świetnie jednak zachował się Dagerstal, który uratował gospodarzy przed stratą gola, wybijając piłkę z linii bramkowej. W 55. minucie goście mieli znakomitą okazję. Vetlesen dostał piłkę na ósmym metrze, ale nieobstawiony przez nikogo, fatalnie przestrzelił, wysoko nad poprzeczką.

Kolejną szansę zawodnicy z Norwegii mieli dopiero w czwartej minucie doliczonego czasu gry. Wtedy po wrzutce w pole karne, rezerwowy Alan Czerwiński był blisko zdobycia gola samobójczego. Ostatecznie jednak piłka powędrowała na rzut rożny. Chwilę później kibice Lecha Poznań krzyknęli z euforii po raz ostatni, bo ich ulubieńcy awansowali do kolejnej fazy Ligi Konferencji Europy.

Po 32 latach klub z Polski wyeliminował swojego rywala na wiosnę w europejskich pucharach!

Lech Poznań - Bodo/Glimt 1:0 (0:0)

Pierwszy mecz: 0:0 i awans Lecha.

Bramka: Ishak (63.)

Lech: Bednarek - Pereira Ż, Salamon (46. Dagerstal), Milić, Rebocho - Ba Loua (85. Czerwiński), Sousa (90. Kvekveskiri), Karlstrom, Skóraś - Szymczak (85. Sobiech), Ishak (78. Marchwiński).