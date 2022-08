Górnik składa skargę na Legię. Najpoważniejsze oskarżenie dotyczy Josue

Nie milkną echa szlagieru ekstraklasy, w którym Legia Warszawa zmierzyła się z Górnikiem Zabrze. Przypomnijmy – Górnik prowadził w Warszawie 2:0, ale legioniści doprowadzili do wyrównania. Zwłaszcza gol kontaktowy wzbudził wiele kontrowersji. Został podyktowany po analizie VAR. Arbiter Łukasz Kuźma uznał, że Richard Jensen uderzył w polu karnym Artura Jędrzejczyka w twarz. Karnego wykorzystał Josue. Po tej sytuacji Lukas Podolski stwierdził, że VAR zabija futbol, a zdaniem trenera Gaula potrzeba było dużo fantazji, by podjąć taką decyzję.

Górnik złoży skargę na Legię. Kilka zarzutów

Spornych sytuacji było więcej. Kilka dni temu kierownik drużyny Górnika ogłosił, że klub szuka zdjęć z 61. minuty. Wtedy Krzysztof Kubica sfaulował Josue, a sędzia podyktował rzut wolny dla zespołu prowadzonego przez Kostę Runjaicia. Zdaniem Skutnika portugalski pomocnik opluł Kubicę, wstając z murawy, o czym miała świadczyć reakcja pomocnika Górnika oraz sędziego Łukasza Kuźmy.

"Nasi zawodnicy zgłosili to sędziemu, ale ani główny, ani VAR nie zareagowali na to. Poszukujemy zdjęć z końcówki 61. minuty meczu. Josue wstając opluł Kubicę. Jest reakcja w stosunku do rywala i sędziego. Bez kary (na razie)" - napisał Skutnik na Twitterze. Na ten moment powyższe nagranie jest jedynym z tej sytuacji. To nie jest jednak jedyna kontrowersja z udziałem Josue. Po wykonanym przez niego rzucie karnym legionista pobiegł po piłkę, a wracając na swoją połowę schylił się i krzyknął coś do leżącego bramkarza Górnika.

Dla zabrzan to za wiele i jak informuje "Dziennik Zachodni", klub ma zamiar złożyć skargę na Legię Warszawa do Komisji Ligi. Zarzuty? Oplucie Kubicy, obrażanie Bjelicy, ale i niesportowe zachowanie przed meczem. Chodzi o sytuację z rozgrzewki, kiedy kibice Legii będący za bramką zawołali piłkarzy do siebie. Ci przebiegli przez połowę, na której rozgrzewali się piłkarze Górnika, przez co zakłócili im zajęcia.

Legia Warszawa po remisie z Górnikiem zajmuje drugie miejsce w tabeli ekstraklasy. Ma na koncie 11 punktów, o pięć mniej niż liderująca Wisła Płock. Górnik ma siedem punktów i jest 10., ale ma też jeden zaległy mecz.