Piast brutalnie zatrzymał rewelację sezonu. Wilczek, Wilczek, Wilczek [WIDEO]

Stal Mielec to jedno z największych pozytywnych zaskoczeń tego sezonu ekstraklasy. Sklecona na prędce ekipa Adama Majewskiego miała przed tym spotkaniem 10 punktów po pięciu kolejkach. Tydzień temu w świetnym stylu wygrała 3:1 z Górnikiem Zabrze. Piast Gliwice zaczął natomiast sezon źle i dopiero w poprzedniej kolejce wygrał pierwszy mecz w sezonie (1:0 z Cracovią). Przed rozpoczęciem kolejki był jednak w strefie spadkowej.

Piast Gliwice rozbił Stal Mielec. Drugą połowa popisem zespołu Fornalika

Jak wiadomo, ekstraklasa rządzi się swoimi prawami i ten mecz był tego najlepszy potwierdzeniem. Od pierwszej minuty zdecydowanie lepszy był Piast. Wynik spotkania otworzył już w 23. minucie Kamil Wilczek. Napastnik zachował się świetnie w polu karnym i zupełnie niekryty przyjął piłkę, a później pewnie trafił do siatki uderzeniem z półwoleja.

Choć Piast cofnął się nieco do defensywy po strzeleniu gola, to Stal nie potrafiła tego wykorzystać. Pierwszą część spotkania zespół Majewskiego zakończył z niemal 60-procentowym posiadaniem piłki, ale bez celnego strzału na bramkę Placha.

Druga połowa to popis Kamila Wilczka, który dołożył dwa trafienia - w 50. i 53. minucie. Oba zresztą typowe dla niego. Najpierw napastnik uderzył z okolic szesnastego metru w róg bramki, a trzy minuty później urwał się obrońcy, wzorowo przyjął piłkę klatką piersiową i uderzył pewnie obok bezradnego Mrozka. Te trzy gole to przełamanie dla Wilczka. Napastnik Piasta przed tym meczem nie miał ani jednego gola w tym sezonie. Jego dorobek mógł być w tym meczu jeszcze bardziej okazały, ale 64. minucie nie wykorzystał świetnego podania Katranisa, choć świetnie oszukał obrońcę Stali, to uderzył w poprzeczkę.

Druga połowa była zresztą popisem zespołu Fornalika, który notorycznie pozwalał Stali grać piłką, by w odpowiednim momencie odebrać ją i ruszyć z kontratakiem. Jedną z nich wykorzystał w 72. minucie Damian Kądzior i podwyższył na 4:0. Dla gości, którzy skończyli z dwoma celnymi strzałami, był to najgorszy mecz w sezonie. Nie działała nawet ich niezawodna dotychczas broń, czyli stałe fragmenty gry.

Stal wciąż zajmuje wysokie piąte miejsce z dorobkiem 10 punktów na kocie. Piast ma zaś sześc punktów i zajmuje 14. miejsce w tabeli.