Ulubieniec Michniewicza z kontuzją. "Jestem pełen najgorszych przeczuć"

Do kontuzji doszło w sobotnim meczu Cracovii ze Śląskiem Wrocław. Spotkanie zakończyło się remisem 1:1. I choć wynik zdaniem trenera Jacka Zielińskiego jest dobry po poprzednich meczach jego zespołu, to dużo bardziej boi się o swój skład. W 27. minucie murawę na noszach i z grymasem bólu opuścił Kamil Pestka, to kolejne osłabienie Cracovii na początku nowego sezonu ekstraklasy.

Kamil Pestka wykluczony do końca roku? Michniewicz może mieć problem

Nie wiadomo, jak wygląda sytuacja zdrowotna innych zawodników, ale w przypadku Pestki zakładany jest najczarniejszy scenariusz. - Kamil Pestka możliwe, że skończył już granie w tej rundzie, bo podejrzewamy uraz więzadeł krzyżowych - powiedział na pomeczowej konferencji Jacek Zieliński.

Dziennikarze dopytali, czy trener ma pewność, że lewy obrońca Cracovii doznał urazu więzadeł krzyżowych. Wtedy usłyszeli: - Nadzieja zawsze umiera ostatnia, natomiast ze słów fizjoterapeutów, z rozmowy z Kamilem wynika, że to poważna kontuzja. Doszło do niej bez kontaktu z przeciwnikiem i można powiedzieć, że takie kontuzje są zawsze najgroźniejsze. Bo jemu gdzieś tam uciekła noga na śliskiej murawie, ta pięta została w miejscu i nastąpił uraz. Więc jestem pełen najgorszych przeczuć, chociaż nie ukrywam, że trzymam kciuki za Kamila i nie będzie tak źle.

Byłaby to poważna strata dla Cracovii. Kamil Pestka to podstawowy zawodnik tej drużyny. W poprzednim sezonie rozegrał 27 spotkań, w których strzelił cztery gole. Opuścił zaledwie siedem spotkań w ekstraklasie. Swoją formą sprawił, że zainteresował się nim Czesław Michniewicz. Wielu opisywało Pestkę jako ulubieńca selekcjonera reprezentacji Polski. Obaj pracowali ze sobą w kadrze do lat 21.

Gdy Michniewicz prowadził drużynę, Pestka był piłkarzem pierwszoligowego Chrobrego Głogów. Zagrał we wszystkich meczach Euro U-21 i z dobrej strony zaprezentował się grając naprzeciw Dodiego Lukebakio z Belgii czy Federico Chiesy z Włoch. Michniewicz wolał stawiać na niego, kosztem m.in. etatowego kadrowicza Paulo Sousy - Tymoteusza Puchacza.

Jeśli obawy Zielińskiego się potwierdzą, Pestka nie ma co liczyć na powołanie na wrześniowe mecze Ligi Narodów czy mecze mistrzostw świata. Turniej w Katarze odbędzie się w dniach 21 listopada - 18 grudnia.

