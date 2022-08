Widzew przegrał z Legią. Prezes jest dumny. "Daliśmy radę mimo absurdalnych wydarzeń"

Kibice ekstraklasy bardzo długo czekali na pojedynek pomiędzy Widzewem Łódź a Legią Warszawa. Ostatni raz obie drużyny rywalizowały w listopadzie 2013 roku. Wówczas górą był stołeczny zespół (1:0). Beniaminek liczył więc na rewanż za ostatnią porażkę.

I choć ostatecznie podopiecznym Janusza Niedźwiedzia nie udało się triumfować, to pokazali się z bardzo dobrej strony. Przyzwoitą formę zaprezentowali przede wszystkim w drugiej połowie rywalizacji, kiedy stworzyli kilka groźnych akcji pod bramką Legii. Najlepszą okazję do strzelenia gola miał Patryk Stępiński - obrońca Widzewa trafił do siatki w 75. minucie, ale sędziowie nie uznali gola z uwagi na pozycję spaloną. Bramkę udało się za to zdobyć w dziewiątej minucie doliczonego czasu gry, kiedy to Patryk Lipski wykorzystał dogranie od Karola Danielaka. Tylko że to trafienie nie wystarczyło do końcowego triumfu, bowiem w pierwszej połowie to Legia zdobyła dwie bramki i ostatecznie wygrała 2:1.

Mimo porażki z gry drużyny zadowolony był prezes Łodzian, Mateusz Dróżdż. "Szkoda punktów. Musimy wyciągać wnioski i zacząć punktować/Mecz zakończony. Cieszę się, że daliśmy radę mimo absurdalnych dzisiaj wydarzeń (np. dwa razy spisywała mnie policja). Przedstawicielom miasta, policji i makisowi przekazuję - Widzew jest niezniszczalny!" - napisał na Twitterze.

Po tym zwycięstwie Legia Warszawa awansowała na drugie miejsce w tabeli - 10 punktów. Z kolei drużyna Niedźwiedzia zajmuje aktualnie 12 lokatę z czterema punktami na koncie. Na taki wynik składają się trzy porażki (oprócz przegranej ze stołecznym klubem, Widzew musiał uznać wyższość Pogoni Szczecin 1:2 oraz Lechii Gdańsk 1:3), bezbramkowy remis ze Śląskiem Wrocław i wygrana z Jagiellonią Białystok 2:0.

Kolejne spotkanie drużyna z Łodzi rozegra w sobotę 20 sierpnia. W szóstej kolejce ekstraklasy ich rywalem będzie Warta Poznań. Początek spotkania zaplanowano na godzinę 20:00.