Oto kadra Barcelony na mecz z Rayo. Oficjalnie. Jest i "nowy killer"

Barcelona rozpocznie nowy sezon ligi hiszpańskiej od starcia z Rayo Vallecano na Spotify Camp Nou. Klub zdołał zarejestrować niemal wszystkich nowych zawodników, poza Julesem Kounde, który wciąż nie jest w pełni gotowy do gry. To oznacza, że Robert Lewandowski będzie do dyspozycji Xaviego Hernandeza od samego początku sezonu Primera Division.

Czy wystąpi? Wiele na to wskazuje. Tak przynajmniej twierdzą hiszpańskie media. Robert Lewandowski ma wystąpić w podstawowym składzie, a polskiemu napastnikowi będą towarzyszyć Ousmane Dembele oraz Raphinha.

"W centrum uwagi znajdzie się Robert Lewandowski, nowy killer Barcelony. Camp Nou chce oklaskiwać jego spektakularną współpracę z Pedrim" - dodaje "Sport". "Barcelona przystępuje do sezonu nie jako faworyt, ale jako silny kandydat do mistrzostwa. Oczy kibiców na Camp Nou wędrują na wielu zawodników, ale największa uwaga skupi się na Robercie Lewandowskim, który ma przywrócić Barcelonę na salony" - pisze dziennik "AS".

Pewne jest na razie jedno – Robert Lewandowski ma szansę na debiut, bo znalazł się w kadrze na mecz. Barcelona opublikowała listę zawodników, którzy zostali powołani na spotkanie z Rayo.

Z nowych nabytków w kadrze brakuje Julesa Kounde. Nie został on jeszcze zarejestrowany, ale poza tym i tak zmaga się z kontuzją. Nie ma też Sergino Desta czy Martina Braithwaita, którzy mogą odejść z klubu. Jest za to Frenkie de Jong, wokół którego rozpętała się prawdziwa burza.

Kadra FC Barcelony na mecz z Rayo Vallecano: