Dawidowicz bohaterem głośnego transferu? Chcą go dwa kluby z Anglii

Już w ten weekend rusza nowy sezon Serie A. Wkrótce na włoskich boiskach możemy oglądać o jednego reprezentanta Polski mniej. Okazuje się bowiem, że sporym zainteresowaniem na rynku transferowym cieszy się Paweł Dawidowicz z Hellasu Verona. Zatrudnienie 27-latka rozważają dwa kluby z Premier League.

Paweł Dawidowicz bohaterem głośnego transferu? Chcą go aż dwa kluby z Premier League

Portal footballinsider247.com podaje, że Dawidowicz znalazł się na radarze dwóch beniaminków ligi uważanej przez wielu, za najlepszą na świecie. Mowa o Fulham i Bournemouth. Oba zespoły szukają zawodnika, który z powodzeniem może grać na środku obrony, ale i w linii pomocy. Kryteria te spełnia właśnie reprezentant Polski.

Wspomnianym klubom zależy, by nie wrócić po zaledwie jednym sezonie do Championship. Chcą zostać na dłużej w Premier League, dlatego aktywnie działają na rynku transferowym. W ostatnich dniach do Fulham dołączyli m.in. Bernd Leno z Arsenalu, czy Issa Diop z West Ham United. Bournemouth natomiast wzmocniło się, pozyskując Marcosa Senesiego z Feyenoordu, czy bramkarza FC Barcelony, Neto.

Dla Pawła Dawidowicza perspektywa gry w Anglii może być niezwykle kusząca. Możliwość zaprezentowania się na tle tak topowych drużyn, jak Manchester City, Liverpool, czy Arsenal, to wspaniałe wyzwanie. Ewentualny transfer wiąże się jednak też z ryzykiem. Dawidowicz musi mieć na uwadze zbliżające się mistrzostwa świata. Selekcjoner Czesław Michniewicz przy wielu okazjach zapowiadał, że pojadą na nie tylko regularnie grający w swoich klubach zawodnicy. W Hellasie Dawidowicz jest pewniakiem. Nie wiadomo, jak byłoby na Wyspach.

Wychowanek Sokoła Ostróda dla włoskiego klubu gra od czerwca 2018 roku, gdy został wypożyczony z Benfiki Lizbona. Po roku Hellas zdecydował się na jego wykupienie za 3,5 miliona euro. Dawidowicz od tego momentu rozegrał 100 meczów i strzelił dwa gole.

