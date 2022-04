Media: Radomiak zwalnia Banasika, Mariusz Lewandowski nowym trenerem

To jedna z najbardziej sensacyjnych zmian trenerów w ekstraklasie w tym sezonie. Jak informuje portal weszlo.com, pracę straci trener Radomiaka Radom Dariusz Banasik. To szkoleniowiec, który z Radomiakiem przeszedł drogę z II ligi do ekstraklasy.

"Grobowa atmosfera" w Radomiaku. Kibice murem za Banasikiem

"Weszło": Dariusz Banasik odchodzi z Radomiaka Radom

W tym sezonie jego drużyna jako beniaminek była największą rewelacją tego sezonu. Była, ponieważ szczyt formy Radomiaka przypadł na rundę jesienną. Na koniec 2021 roku Radomiak zajmował miejsce na podium. Był trzeci i wyprzedzał m.in. Raków Częstochowa. Do Radomiaka należą rekordy największej liczby zwycięstw z rzędu w tym sezonie (sześć) i największej liczby meczów bez porażki (12). W 2022 roku drużyna jednak zaczęła coraz częściej zawodzić. Radomiak jest drugą najgorszą drużyną w ekstraklasie w tym roku. Wygrał tylko jeden mecz (2:0 z Lechią Gdańsk), pięć zremisował i tyle samo przegrał. Zdobył osiem punktów, więc tylko trzy więcej od najgorszej w tym roku Stali Mielec. Aktualnie ekipa z Radomia znajduje się na szóstym miejscu, choć była skazywana na walkę o utrzymanie.

Jak się okazuje, dla włodarzy klubu to wystarczający powód, aby pożegnać się z Banasikiem. Odejdzie on z Radomiaka mimo tego, że miał wsparcie kibiców. Fani z Radomia na ostatnim meczu z Cracovią wyrażali poparcie dla szkoleniowca skandując jego nazwisko. W klubie obawiają się jednak, że jeśli Radomiak nadal będzie tak zawodził, to w najbliższym sezonie rzeczywiście może znaleźć się w trudnej sytuacji. Poza tym władze Radomiaka liczą na jak najwyższe miejsce w tabeli i co za tym idzie większe pieniądze, które będzie można potem zainwestować w drużynę.

- Myślę, że mam wsparcie władz klubu. Dużo rozmawiamy, analizujemy, myślimy o kolejnym sezonie. To są mocne rozmowy. Większość rzeczy spływa na trenera. Chciałbym, żeby dużo rzeczy się zmieniło. Może nie od razu, ale pracuję tu czwarty rok i niektóre sprawy mnie denerwują. Pracujemy nad tym, żeby to poprawić, choćby warunki treningowe. Mamy dobrą relację, nie sądzę, żeby popsuło się z powodu wyników. Wszyscy wspólnie chcemy wyjść z tego dołka - mówił na konferencji prasowej po piątkowym meczu z Cracovią (0:1). W niedzielę miał dowiedzieć się, że nie poprowadzi już Radomiaka w kolejnym spotkaniu z Górnikiem Zabrze.

Mariusz Lewandowski wraca na ławkę trenerską

"Weszło" informuje, że nowym trenerem Radomiaka ma zostać Mariusz Lewandowski. Były reprezentant Polski według informacji tego samego portalu miał mieć propozycje z Bruk-Betu Termaliki oraz PZPN-u. Mógł objąć kadrę U-21. Wróci jednak do ekstraklasy jako nowy szkoleniowiec radomskiego zespołu. Przypomnijmy, że w tym sezonie Lewandowski prowadził już właśnie Bruk-Bet, który zresztą wprowadził do ekstraklasy. Został jednak zwolniony po serii złych wyników. Radomiak będzie jego trzecim ekstraklasowym klubem w karierze. Wcześniej oprócz Bruk-Betu prowadził Zagłębie Lubin.

