Canal+ może stracić ekstraklasę. W grze ponad miliard złotych

Prawa do pokazywania meczów ekstraklasy od 25 lat ma telewizja Canal+. Jej obecna umowa z Ekstraklasą obejmuje jeszcze przyszły sezon. Wkrótce odbędzie się więc przetarg, który wyłoni nadawcę polskiej ligi na cztery kolejne lata począwszy od sezonu 2023/24. Do przetargu stanie oczywiście Canal+, ale jak dowiedziało się "Weszło", stacja będzie miała poważnego rywala.

Viaplay "atakuje" ekstraklasę. Zmiana nadawcy po 25 latach?

Chodzi o Nordic Entertainment Group, właściciela platformy streamingowej Viaplay. W zeszłym roku serwis wszedł do Polski z bogatą ofertą, którą systematycznie poszerza. Aktualnie Viaplay pokazuje rozgrywki Ligi Europy, Ligi Konferencji Europy czy Bundesligi. Odebrał również Canal+ prawo do pokazywania ligi angielskiej już od następnego sezonu. Kibice tam mogą oglądać również zawody KSW, a od 2023 roku wyścigi Formuły 1.

Teraz Viaplay chce przejąć od Canal+ ekstraklasę. Byłaby to rewolucja na polskim rynku. Ekstraklasa nierozerwalnie kojarzy się polskim kibicom właśnie z tą stacją. Niewykluczone jednak, że straci ona swój sztandarowy produkt. Viaplay jest w stanie wyłożyć duże pieniądze. Ale Canal+ nie podda się bez walki. Jeżeli telewizja straci ekstraklasę, to może znaleźć się w poważnych tarapatach. Na ten moment ciężko wyrokować, jak zakończy się walka o prawa do pokazywania meczów polskiej ligi. Za Canal+ przemawia wieloletnia współpraca z ekstraklasą. Według "Weszło" nie bez znaczenia może być fakt, że mimo pandemii koronawirusa telewizja nie zawiesiła finansowania klubów. Z kolei Viaplay mogłoby pomóc w promocji ekstraklasy na inne europejskie rynki, podobnie jak ma to miejsce w przypadku KSW. Aktualnie Viaplay ma dostęp do 11 europejskich krajów, a za rok ma ich być 16.

Wygranym tej sytuacji najprawdopodobniej zostanie sama Ekstraklasa. Canal+ nie może pozwolić sobie na jej utratę, ale z drugiej strony Viaplay jest w stanie przebić każdą ofertę konkurencji. To oznacza, że kolejny kontrakt na pokazywanie rozgrywek może być rekordowy. Od sezonu 2023/24 kluby mogą dostać do podziału nawet 300 milionów złotych. Dla porównania obecnie jest to 240 milionów. Cały czteroletni kontrakt może być wart 1,2 miliarda (obecnie 1 miliard).

- Wartość naszych rozgrywek – ich zasięg, rozpoznawalność, jakość technologiczna, możliwości rozwoju biznesu nadawców i sponsorów – systematycznie rośnie. Pracujemy na to. Naszym celem jest więc, by nowy kontrakt godziwie wyceniał tę wartość i zapewniał lidze możliwie wysokie finansowanie na kolejne sezony – powiedział w rozmowie z "Weszło" prezes spółki Ekstraklasa S.A. Marcin Animucki.

W maju Ekstraklasa ma wysyłać zaproszenia do składania ofert. Przetarg ma rozstrzygnąć się do końca roku, ale niewykluczone, że zwycięzca będzie ogłoszony wcześniej.

