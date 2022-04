Napastnik Wisły Kraków uderza w Jerzego Brzeczka. "To trochę dziwne"

Jan Kliment do Wisły Kraków trafił przed trwającym sezonem ekstraklasy. W klubie nie ukrywano, że z napastnikiem wiązane są duże nadzieje. Pod wodzą Adriána Guli Czech miał rozwinąć skrzydła i stać się zawodnikiem podstawowego składu. Teraz jednak Słowak nie jest już trenerem Białej Gwiazdy, a zastąpił go Jerzy Brzęczek, który nie pokłada nadziei w Klimencie i rzadko wpuszcza go na murawę.

Kliment o Brzęczku: "Odkąd przyszedł, to nie strzelamy zbyt wielu goli"

- Nie wiem do końca, w jakiej sytuacji się obecnie znajduję. Kiedy tu przybyłem, chciał mnie trener Adrián Gula. Później jednak doszło do zmian. Mamy obecnie jednego napastnika i nikogo do zmiany - żali się teraz 28-latek w rozmowie z iSport.cz.

- Dzień przed zakończeniem okna transferowego w Polsce powiedzieli mi, że mogę sobie poszukać wypożyczenia. Poza Stanami Zjednoczonymi i Koreą Południową nie było jednak opcji. Znaleźć nowy klub w jeden dzień jest niezwykle trudno. Ostatecznie może coś by się pojawiło, ale nie chciałem tak szybko odchodzić - przytoczył napastnik.

Czeski piłkarz nie rozumie sytuacji, bo, jak twierdzi, Brzęczek nie ma do niego zarzutów podczas treningów. - Nie wiem, z czego wynika nieufność trenera w stosunku do mnie. Na każdym treningu mnie chwali, a kiedy przychodzi dzień meczowy, to nie mieszczę się nawet w kadrze. To trochę dziwne, bo odkąd przyszedł, to nie strzelamy zbyt wielu goli. Zobaczymy, co będzie dalej - podkreślił Kliment.

Jan Kliment na murawach ekstraklasy pojawił się w tym sezonie 20-krotnie na 27 kolejek. Strzelił dwie bramki i zaliczył jedną asystę.