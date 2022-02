Legia Warszawa osłabia konkurencję w walce o utrzymanie. Podbiera dyrektora sportowego rywali

- Planuję zmiany w pionie skautingowym Legii. Kiedy patrzyłem na niego z zewnątrz, to widziałem zaangażowanie i ciężką pracę wielu osób. Kiedy jednak spojrzałem na niego z nowej roli, to zobaczyłem, że nie wszystko działa, jak powinno. Wiele pary idzie w gwizdek. Mam nawet pomysł na szefa skautingu Legii. To człowiek z doświadczeniem trenerskim, który może usprawnić działanie tego pionu - pod koniec stycznia mówił dyrektor sportowy Legii Warszawa - Jacek Zieliński - który był gościem twitterowego kanału "Legia Talk".

Wiadomo, że już wtedy Zieliński, który dyrektorem sportowym Legii jest od końcówki grudnia, miał na myśli Radosława Mozyrkę, który w ostatnich miesiącach pełnił rolę dyrektora sportowego Warty Poznań. W Warszawie to jednak osoba doskonale znana. Mozyrko pracował w Legii Warszawa od sierpnia 2016 roku do grudnia 2019 roku. W stołecznym klubie pełnił rolę szefa piłkarskiej akademii.

- Jest wiele pozytywnych wspomnień. Poznałem wielu fantastycznych ludzi. Na koniec chce się pamiętać dobre rzeczy, a zapomina te gorsze. Wiele razy śmiałem się z tego, ale mówiąc poważnie, będę opowiadał wnukom, że miałem możliwość pracy z Jackiem Zielińskim, który był fantastycznym fachowcem i doskonałą osobą. Mógłbym też wymienić wielu innych. Pojawiały się także złe rzeczy, ale w każdym miejscu jest tak, że są lepsze i gorsze chwile - tak pracę w Legii Mozyrko wspominał w rozmowie z TVP Sport.

Dyrektor sportowy Warty Poznań odchodzi do Legii Warszawa

Pod koniec 2019 roku Mozyrko podjął decyzję o odejściu ze stołecznego klubu. 35-latek przeniósł się jednak nie byle gdzie, bo do Chelsea. W angielskim klubie, w którym pracował przez półtora roku, pełnił rolę skautów na Europę Środkową i Wschodnią.

- Na czternaście lat pracy w piłce nożnej, dziewięć z nich spędziłem poza Polską. Przyznam, że czas spędzony w Chelsea nie sprawił, że zmieniło się moje spojrzenie na futbol, bo to było już wcześniej ukształtowane. Doświadczenie z pewnością pomogło. Pozwoliło to na uzupełnienie i zdobycie nowej wiedzy dotyczącej skautingu. Dodatkowo zwiększyła się baza kontaktów, bo przez ten czas poznałem wiele osób, z którymi odbyłem wiele ciekawych rozmów. Osiemnaście miesięcy w Anglii przygotowało mnie dodatkowo do mojej nowej roli - mówił Mozyrko w rozmowie z TVP Sport.

Do pracy w Polsce Mozyrko wrócił latem zeszłego roku, gdy objął posadę dyrektora sportowego Warty Poznań. Na stanowisku zastąpił Roberta Grafa, który odszedł do Rakowa Częstochowa. To właśnie Mozyrko był pomysłodawcą zatrudnienia w klubie Dawida Szulczka, który poprawił wyniki zespołu prowadzonego wcześniej przez Piotra Tworka.

W ciągu zaledwie kilku miesięcy Warta straciła drugiego dyrektora sportowego. Na odejściu Mozyrki poznański klub zarobi symboliczną kwotę. W trakcie negocjacji Legia zgodziła się zapłacić Warcie za to, by Mozyrko rozpoczął pracę w Warszawie od razu, z pominięciem okresu wypowiedzenia w poprzednim klubie.

We wcześniejszych latach kariery Mozyrko pracował głównie na Wyspach Brytyjskich. Po raz pierwszy do Legii trafił z Nottingham Forest, gdzie pracował jako trener grup młodzieżowych.